Cultura
Estévez insta a resolver los ruidos en la biblioteca Torrente Ballester
Asegura que proceden del mal funcionamiento de la climatización | Critica que el problema haya surgido poco después de la reforma
Redacción
El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha reclamado al gobierno local que solucione «de inmediato» los problemas de ruidos existentes en la Biblioteca Torrente Ballester, y que según la formación popular, responden al mal funcionamiento de los sistemas de climatización y ventilación. La portavoz del PP, Elena Estévez, lamenta los «continuos retrasos» en una situación de la que ya ha alertado «en numerosas sesiones» y que «provoca quejas de los usuarios desde hace muchos meses, ya que el ruido les dificulta las tareas de estudio y lectura».
Estévez señala que la respuesta de Félix Juncal a una pregunta en pleno fue que el concello ya disponía de un presupuesto para esta reparación y que esperaba acometer la actuación durante la próxima primavera. En este sentido, subraya que la formación que lidera «va a estar pendiente para que se cumpla con esta previsión».
La concejala popular apunta que «se trata de una pequeña actuación, algo propio del día a día, que es precisamente donde falla estrepitosamente el ejecutivo nacionalista», al que critica la falta de mantenimiento en las instalaciones. En este caso en concreto, denuncia, «estamos ante una situación clamorosa» y muestra su sorpresa por el hecho de que el edificio haya reabierto sus puertas tras la reforma de hace menos de año y medio, «por lo que todos los equipos y sistemas debían estar en condiciones, y ya que no es el caso, al menos tendrían que haber agilizado la solución».
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