Conto musicado "A mellor sopa do mundo", este mércores no auditorio do IES As Barxas de Moaña

Será interpretado polos alumnos da Escola Municipal de Música

R.M.

O programa de ocio infantil e familiar en galego do Concello de Moaña, Rechouchíos, programa para este mércores 18, ás 18.00 horas no salón de actos do IES As Barxas, o conto musicado "A mellor sopa do mundo" a cargo dos alumnos da Escola Municipal de Música. O espectáculo narra a historia duns animaliños do bosque que van chegando a unha cabana na que elaboran unha sopa cos ingredientes que cada un vai achegando. O resultado é unha sopa musical feita sobre a marcha con ingredientes como a amizade ou a colaboración.

Ademais este espectáculo empregarase dentro do programa para colexios Aprende Moaña, polo que pasarán ao longo de toda a mañá do mércores os estudantes de 3º de Primaria de todos os colexios.

