El Concello de Bueu renuncia al plan de empleo para invertir en limpieza viaria y de playas, así como en el socorrismo

El Concello de Bueu renunciará a la elaboración de un programa de empleo y destinará los fondos del Plan +Provincia 2026 a financiar actuaciones de limpieza viaria y de playas de cara a la temporada de primavera-verano, así como para el contrato de socorrismo en los arenales.

El gobierno local ha decidido redistribuir los 179.832 euros de la Línea 3 (la correspondiente al empleo) entre la partida de inversiones (un 40 por ciento) y la de gasto corriente (el 60 restante), siendo esta última la que recoge la dotación económica para sacar adelante los contratos de limpieza viaria, limpieza de playas y socorrismo.

Bueu partía con 960.866 de financiación dentro del Plan +Provincia, si bien esa cifra se ha reducido a los 936.627 para sufragar la aportación municipal del convenio +Reto Demográfico que permitirá la instalación de paneles fotovoltaicos en el pabellón Pablo Herbello para autoconsumo y usuarios vulnerables. Inicialmente la Línea 1 (inversiones) cuenta con 655.639 euros, la Línea 2 (gasto corriente) con 77.740 y la Línea 4 (redacción de proyectos) con 23.415. La decisión del ejecutivo buenense ha sido engordar la Línea 1 con el 40 por ciento de la 3 para llevar la cantidad toral a los 750.988 euros (si bien aquí la intención es anticipar los fondos de 2027 y elevar la cifra a los más de 1,4 millones) y llevar a la Línea 2 la totalidad del crédito de la 4 y el 60 por ciento de la Línea 3) para un total de 185.639 euros.

El gasto corriente tendrá dos destinos. El primero es que el concello prevé licitar un contrato de limpieza de playas para complementar la prestación directa de este servicio, y también prepara uno de limpieza viaria. Serán de carácter pluarianual y en este ejercicio su coste se estima que llegaría a los 100.261 euros.

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El segundo es el contrato en vigor del socorrismo, con un coste de 140.360 euros anuales. La idea es financiar 110.360 euros, dejando otros 30.000 fuera en previsión de que la Xunta de Galicia pueda financiar parte del mismo. Así las cosas se prevé un gasto conjunto en ambos apartados de más de 210.000 euros, que se sufragarían en buena parte con los 185.639 euros consignados en esta nueva Línea 2. Para el resto el concello utilizaría recursos ordinarios.