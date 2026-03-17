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La casa sepultada por el talud de la autovía, pendiente de la AXI

La consellería culmina los trabajos del muro de contención y empezará a reponer el terraplén

Nuevo muro de mampostería en el talud de la Autovía do Morrazo en A Xalde en Moaña. | SANTOS ÁLVAREZ

Nuevo muro de mampostería en el talud de la Autovía do Morrazo en A Xalde en Moaña. | SANTOS ÁLVAREZ

Cristina González

Moaña

La Consellería de Infraestructuras confirma que siguen las obras de reparación del talud de la Autovía do Morrazo, que se derrumbó con el tren de borrascas el pasado 11 de febrero y sepultó la casa de un vecino en A Xalde (Moaña) dejando a una persona herida. Por el momento no se actuó en la casa afectada y el propietario sigue pendiente de que la AXI proceda al desescombro. Asegura que la directora se puso en contacto hace unos días, pero no se concretó ningún tipo de acuerdo.

En cuanto a la reparación del talud la consellería confirma que se está completando el muro de mampostería, que ya está prácticamente rematado y a finales de mes se comenzará reponer el terraplén. Señalan que la finalidaddel muro es garantizar la seguridad del talud, permitiendo que cualquier filtración futura drene a través de este manto vegetal. Mientras tanto, sigue desviado el táfico en el carril de incorporación desde Cangas a la autovía.

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