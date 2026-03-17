Bueu retrata a José Suárez

El Concello de Bueu también formará parte de los actos del Año José Suárez, con los que la Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba) homenajea al fotógrafo y cineasta (Allariz 1902-A Garda, 1974) que tomó fotografías en este municipio que integran la serie «Mariñeiros». Bueu será una de las localidades que acogerá una exposición en honor al considerado el fotógrafo más internacional de Galicia. Será durante el verano con algunas de las fotografías de «Mariñeiros», comisariada por su sobrino Xosé Luis Suárez Canal y el historiador Manuel Sendón.

José Suárez, en los años 50, con su perro "Mambrino" en Punta del Este en Uruguay. / RAGBA

Ayer en A Coruña, la Academia presentó los actos del Día das Artes, que se celebran el miércoles 1 de abril en la Casa de Cultura de Allariz. Será un evento abierto al público, que comenzará a las 19:00, tal y como anunció el presidente de la Ragba, Manuel Quintana, acompañado por el académico numerario de la Sección de Artes de la Imagen, Xurxo Lobato, director de un documental sobre el homenajeado. La Academia eligió a José Suárez como protagonista del Día das Artes Galegas, no sólo por ser el fotógrafo gallego más universal, sino por su obra etnográfica y humanista y sus trabajos como cineasta. Suárez es autor de la icónica imagen para Galicia de «A Javiota», que forma parte de la serie «Mariñeiros» en la que un niño sostiene la maqueta de un barco por nombre Javiota.

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Manuel Quintana, ante el cartel de los actos del Año José Suárez, ayer en A Coruña. / Xirxo Lobato

En el Año de José Suárez se organizarán más de 30 actividades. Este día 24 será la primera con una conferencia en la sede de la Academia, en A Coruña, a cargo de Manuel Sendón sobre la trayectoria de Suárez. En Allariz también habrá una exposición de lonas murales por las calles y se abrirá otra en el Centro Marcos Valcárcel de Ourense.La Xunta reeditará el libro «Uns ollos vivos que pensan». Habrá actos universitarios, se presentará también el libro de Olaia Sendón «Tras da mirada de José Suárez» y se abrirá una exposición itinerante en la Diputación de Lugo. El Centro Galego de Arte Contemporánea acogerá una jornada sobre el autor en septiembre y se organizará un ciclo de cinema en la Filmoteca de Galicia que podría llegar a Madrid.