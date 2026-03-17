Bueu adjudica a Gas Natural el contrato de suministro eléctrico

El nuevo contrato de suministro eléctrico para el alumbrado público y los edificios de titularidad municipal del Concello de Bueu recaerá en Gas Natural. La comercializadora ha sido la adjudicataria de este servicio después de haber presentado la mejor oferta en la licitación, con un precio de 207.770,80 euros, IVA incluido, por año. A esta cifra habría que añadirle una serie de costes indirectos, pero, en todo caso, su propuesta supone una considerable rebaja con respecto al precio base fijado en el concurso, que se situaba en los 298.100 euros por año. La junta de gobierno local oficializó ayer la decisión.

Gas Natural Comercializadora mejoró las ofertas presentadas por las otras dos empresas invitadas a esta licitación, que son las que están incluidas dentro del Acuerdo Marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de donde se desarrolló este proceso. Endesa Energía optó con una propuesta de 213.100,63 euros anuales, mientras que la actual suministradora del concello buenense, Iberdrola Clientes, se quedó muy lejos de las otras dos concurrentes con un precio ofertado de 249.850,44 euros.

El nuevo contrato tiene una vigencia de un año con opción a un segundo y entrará en vigor, si todo va según lo previsto, el 1 de mayo próximo. De este modo se podrá regularizar una situación anómala, toda vez que el concello vio extinguirse en junio de 2022 el anterior contrato licitado, y desde entonces el servicio se estaba prestando por la misma empresa a través de prórrogas. A pesar de haber intentado anteriormente sacarlo a concurso no ha sido posible hacerlo hasta ahora, cuando, tal y como destacan desde el ejecutivo local, se contará con una mayor protección ante las fluctuaciones del mercado energético.

Las estimaciones iniciales realizadas por el concello en los pliegos de licitación apuntaban a un gasto anual de 298.100 euros, de los que más de la mitad (158.315) corresponderían al alumbrado público, con partidas importantes también para las instalaciones deportivas (50.926 euros) y los centros de enseñanza (27.144 euros), además de para ocio y tiempo libre (13.137 euros).

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Obras en Cela

Por otra parte, ayer también se procedió a la adjudicación definitiva de la obra de abastecimiento entre Castrelo y Fonte Alta en Cela. La adjudicataria es Construcciones Vale por un importe de 77.786 euros, después de que la empresa que presentó la mejor oferta quedase descartada al faltarle parte de la documentación requerida. También se adjudicó la pavimentación de ese mismo vial a Caldevergazo por un total de 54.208 euros. Esta obra está financiada con fondos de Agader y se ejecutará en cuanto finalice la de abastecimiento.