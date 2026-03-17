Braio, propuesta para arreglar la piscina A Balea, y Vale para mejorar Gruncheiras y Fonte do Galo

La empresa Braio Multiservicios SL ha sido propuesta por la mesa de contratación para ejecutar las obras de «modernización, remodelación y mejora» de la piscina municipal de Cangas, «A Balea», mientras que Construcciones Vale ha obtenido la mejor puntuación para realizar los trabajos de mejora de infraestructuras y pavimentación de la calle Fonte do Galo y de «transformación de la movilidad» en As Gruncheiras, ambas financiadas con fondos del Plan +Provincia, que promueve la Diputación de Pontevedra.

A la actuación en la piscina concurrieron solo dos empresas: Braio Multiservicios y Teuma Modular. La primera presentó la oferta más ventajosa, con un importe de 182.000 euros frente a los 184.000 de su competidora. El plazo de ejecución es de 68 días naturales, siete menos que Teuma Modular. Ambas empataron en el resto de mejoras propuestas: ampliación del plazo de garantía, lote de papeleras, estanterías modulares, pulsadores de duchas, grifos monomando, bancos y percheros de vestuarios, tratamiento de armaduras de escalera exterior, sustitución de puerta y marco de paso al gimnasio y comprobación de rejas de pluviales exteriores.

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Para la actuación en Fonte do Galo, Construcciones Vale SL presentó la oferta económica más ventajosa (164.380 euros) frente a sus cuatro competidoras (Caldevergazo, Castro Figueiro, Narom y Servicios Medioambientales del Miño). También proponen a Vale para ejecutar la mejora de la movilidad en As Gruncheiras por 182.770 euros, aunque sus cuatro competidores (Audeca, Caldevergazo, Castro Figueiro y Narom) presentaron también ofertas por debajo de los 190.000 euros.