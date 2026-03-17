Actas de las jornadas de Geopolíticas desde a Base.

Es un título muy rimbombante para eta recopilación y con un apellido, si acaso más altivo: tendencias internacionales, participación social y sector educativo. Una actividad que estuvo coordinada por las tres universidades de Galicia. El lunes se presentó el libro de las actas en el IES Paralaia.

Un caballo de Troya en el gobierno de Cangas

Rafael Soliño, el concejal del Partido Popular, tiene una estrategia. Puede que en los plenos ofrezca su lado más crítico, donde su colmillo se hace más retorcido, y ya es famosa su frase contra del gobierno, que dice que no nada: nada de nada». Pero no es hiriente en las juntas de portavoces, al contrario, mantiene un perfil de político del PP más amable, con los que se puede hablar, que diría el edil de Urbanismo, Antón Iglesias. Esta plática tiene el propósito de abrir las defensas del adversario. Un caballo de Troya en el gobierno de Cangas. Ayer, Rafael Soliño se quedó a platicar con el concejal Antón Iglesias tras la junta de portavoces durante un buen rato.Y debo de decirlo, me pareció ver a un edil Urbanismo más al descubierto. El plan había funcionado, o no, que diría Mariano Rajoy.

Aumento del conflicto social de los okupas de O Real

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Quedó claro que no es una buena idea pagar a los okupas . El conflicto social con este caso del Real aumentó y no sentó nada bien en el vecindario que no fueran a prisión. Ahora piensan que están más en peligro que antes.