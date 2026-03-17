Abriendo paso a la Semana Santa

Las cofradías y hermandades de la Semana Santa de Cangas han dado pasos para tener esta fiesta en paz, trabajando en armonía y al unísono, de forma coordinada, en favor de esta celebración religiosa y también de interés turístico de Galicia. Pero además tienen algunas preocupaciones comunes, como disponer de un recorrido expedito, libre de estorbos para poder transitar con las imágenes los días de procesión. Lo dificultan ramas de árboles que pueden engancharse a las comitivas y que están podando operarios municipales, como en los jardines de Félix Soage o en la calle Eugenio Sequeiros. También hay trabajadores del Concello asentando baldosas o retocando el pavimento en la alameda de O Señal o Praza da Constitución, y los responsables municipales han dado orden de revisar el cableado a baja altura e incluso de retirar andamios de obra que pueden hacer embudo a las comitivas procesionales, como sucede en Fonte Ferreira o la Rúa Sol.

Andamios que provocan un "embudo" en la Rúa do Sol. / Santos Álvarez

«Trátase de que non haxa sorpresas os días de procesión», apunta el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente e Turismo, Antón Iglesias, que ayer realizó un recorrido por los lugares más «sensibles» para asegurarse de que no habrá problemas para el tránsito de las procesiones. Un cometido para el que trabaja en coordinación con la concejalía de Tráfico e Seguridade, con un plan específico de la Policía Local y Emerxencias-Protección Civil cuyas medidas de prevención ya se están aplicando. Se visualizarán con personal adicional sobre el terreno desde mañana, miércoles, con el traslado de la imagen de la Virgen de los Dolores desde la avenida de Moaña hasta la excolegiata a través de la Rúa do Hío. «Non poderá haber coches en todo o percorrido, incluídas a Rúa Real, Ramón Franco e Real», advierten.

Trabajos de reposición del pavimento en la Praza da Constitución. / Santos Álvarez

Las restricciones continuarán el día 27, Viernes de los Dolores, donde quedará prohibida la circulación rodada en la calle Real y, por la tarde, la procesión avanzará por Vincenti, Montero Ríos, 25 de Xullo (PO-551). Castelao y Praza da Constitución. El sábado 28 las medidas afectarán a la avenida de Moaña por el traslado de imágenes hasta la excolegiata, y el día 29, Domingo de Ramos, la procesión de la Borriquilla y la bendición de palmas y ramos obliga a despejar la calle Real, Benigno Soage, San Xosé, Castelao, Eugenio Sequeiros, Vincenti, Montero Ríos, Félix Soage y Praza da Constitución. Por la tarde, con el ViaCrucis infantil, se regulará el tramo hasta el cruceiro de Síngulis, incluyendo Alfredo Saralegui, Eirado do Costal y Praza do Progreso, con corte de tráfico en el cruce de la avenida de Vigo con Álvaro Guitián.

Días grandes

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El martes 31 no se permitirá aparcar coches en el recorrido del ViaCrucis adulto, y en la procesión de la Soledad de María, el miércoles 1 de abril, se habilitará un espacio para la bendición de la imagen en Eirado do Sinal. Las restricciones serán más rigurosas en varias calles del centro urbano para las procesiones de Jueves Santo (Última Cena), Viernes Santo (Tres Negaciones de San Pedro, Santo Encuentro, Hora Nona, Santo Entierro y el Silencio) y Domingo de Pascua (procesiones de Jesús Resucitado y Virgen de la Aurora), con importantes limitaciones al tránsito rodado y aparcamientos y varias zonas «blindadas» por el operativo programado con efectivos municipales.