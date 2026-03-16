La Sareb, como acreedora de la deuda, se queda con los chalés de A Regueira

El hecho de que la subasta de los 23 chalés ilegales de A Regueira en Cangas quedara desierta (finalizó el periodo de pujas el pasado día 5 de marzo) no cambia mucho la situación de estos inmuebles, a medio construir que son, sin duda alguna, uno de los símbolos de la crisis económica y financiera que vivió España en el año 2008. Los chalés forman parte de esa España inacabada que deja esqueletos de hormigón por todo Cangas y por todo el país. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que fue quien sacó a subasta esta propiedad, aplicará lo habitual cuando queda desierta una puja. Los activos son adjudicados a la Sareb como acreedora de la deuda. Esto lleva un proceso que acostumbra a ser largo, pero acostumbra que el juez adjudique a la Sareb y ésta los inscriba en el Registro de la Propiedad a su nombre.

Una vez incorporado esta propiedad al balance de la Sareb y la compañía inscriba los chalés en el Registro de la Propiedad a su nombre, «estudiamos los activos a ver como los gestionamos. Por ello, hasta que esto no ocurra es prematuro aventurar qué tipo de gestión se hará con esos chalés. Hay veces que se venden a un promotor particular, otras se traspasan a Casa47, en casos muy concretos se terminan las promociones para venderlas. Pero es muy pronto para saber cuál será la estrategia».

Hay que recordar que existe un acuerdo plenario, adoptado por la unanimidad de los miembros de la corporación de Cangas, por el que se insta al gobierno local a iniciar conversaciones con la Sareb para hacerse con los chalés de A Regueira. El propósito final es que se destinen a vivienda pública, una vez se cedan. Pero es muy difícil que Concello de Cangas y Sareb lleguen a un acuerdo. De hecho, ya lo intentó en gobierno anterior y fracasó. Además, varios promotores del municipio se mostraron interesados en los chalés de A Regueira, pero cualquier oferta parecía pequeña a la Sareb. Hay que recordar que salieron a subasta por un precio de más de 7,3 millones de euros. Es cierto que en algunos casos sí que la Sareb vendió a promotores de Cangas inmuebles que estaban en esta lista negra.

El grado ejecución de los chalés de A Regueira es del 74%, a lo que hay que añadir el vandalismo del que fueron objeto estas edificaciones, habitadas por okupas. Otro dato importante es que la cantidad por la que salían a subasta los inmuebles era menor al importe del crédito solicitado. Ahora mismo, el otro problema con el que se encuentran quienes quieran hacerse con los chalés es que la licencia municipal esta caducada, una decisión que se adoptó en el último gobierno del PP en Cangas. La obra fue paralizada en el año 2007 por superar la alturas de las cornisas. En ese momento, la promotora tenía permiso para continuar la obra de urbanización, pero no la edificación mientras no derribase la parte que superar la altura permitida.

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Por lo que respecta a la oferta que la Sareb realizó al Concello de Moaña para entregarles siete parcelas dentro del plan de urbanización de A Xunqueira A-2, que contemplaba una macrourbanización de cerca de 400 viviendas y que la crisis del aldrillo hizo fracasar, desde esta sociedad confirman que si el Concello la rechaza «el activo vuelve al canal de comercialización y permanece en el balance de la Sareb a la espera de un inversor intereado». El Concello tiene tres meses para responder.