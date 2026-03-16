Santos, contra EE UU: «No es nuestro modelo de sanidad»

La referencia a los Estados Unidos (EE UU) estuvo ayer presente en la concentración dominical de los vecinos de Moaña para reclamar la reapertura del PAC, el regreso de las urgencias y la cobertura de las plazas vacantes médicas. La Mesa Local da Sanidade, que preside la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), cumplió la 227 semanas consecutivas de movilizaciones para reclamar las urgencias, que siguen en Cangas desde la pandemia del COVID. Santos insistió en la concentración, ante la Casa do Mar, que no están exigiendo privilegios, sino unos derechos de un pueblo, del que dijo que no tiraba la toalla.

Con la preocupación por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a flor de piel, la alcaldesa no dudó en referirse al país que preside Trump para asegurar que aquí no se quiere el modelo de sanidad pública norteamericano, sino el gallego que había antes de la pandemia del COVID de 2020 y antes de Feijóo: «Esa es la sanidad pública que defendemos y queremos que vuelva, no que sigan precarizando y privatizando». Insistió en que Moaña debe recuperar el PAC y que se le den todos los recursos a la sanidad pública, que este municipio es un ejemplo a nivel de país, un referente en la reivindicación de la sanidad pública y dijo que se iba a conseguir como se logró Altri: «Esto fue un robo y no hay excusas. Es un problema que generó al Xunta y debe resolverlo». Advirtió al presidente Alfonso Rueda que es su responsabilidad y que ella sabía bien en donde tiene que estar. Criticó que sigan sin respuesta a la petición de reunión y de información sobre la apertura del nuevo centro de salud de Sisalde. Junto a la alcaldesa también intervino el portavoz de la Plataforma da Defensa da Sanidade, Gabriel Ferral que aseguró que quienes callan ante este atropello, son cómplices de los recortes.

Nuevo centro de salud de Moaña en Sisalde. / Santos Álvarez

El Clúster da Madeira organiza una visita el 7 de abril al centro de salud de Sisalde

El nuevo Centro de Salud de Moaña en Sisalde se abrirá a los vecinos el próximo día 7 para una visita técnica, guiada por el Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia CMD a través de su iniciativa estratégica Inside Timber, para dar a conocer los edificios con fomento de la madera en su construcción, como ha hecho la Xunta con este de Moaña. La visita, con un aforo máximo de 20 personas será el martes, 7 de abril, a las 17:30 horas y requiere inscripción. Hay hasta el 1 de abril para anotarse.

Con este ciclo de visitas, el CMD pretende acercar al ecosistema profesional gallego las obras más relevantes, sus soluciones constructivas y los principales retos asociados al uso estructural de la madera. El edificio sanitario de Moaña, proyectado por Iglesias Veiga Arquitectos, es, según el Clúster, la obra en madera más grande de Galicia en este momento.

Noticias relacionadas

La visita en Moaña será guiada por los propios autores de la obra, Juan Ramón Iglesias e Iván López, lo que permitirá a las personas participantes conocer de primera mano las decisiones proyectuales, estructurales y constructivas adoptadas durante el desarrollo del edificio. El objetivo «no es solo mostrar un caso de éxito, sino también generar una conversación técnica en torno a los desafíos reales que plantea la arquitectura contemporánea en madera». A lo largo de la jornada, las personas participantes podrán analizar los retos técnicos, normativos y constructivos y compartir impresiones.