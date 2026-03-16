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Cangas

La ruta cabalar por la costa reunió a 260 jinetes de España y Portugal

Juan Calvo

Juan Calvo

Cangas

Al final, se superaron las expectativas. Estaba previsto que en la XIII Xuntaza Cabalar pola Costa participaron 200 jinetes, cuando fueron 260 los que asistieron a esta fiesta del caballo que atrae a jinetes de toda la comunidad autónoma y también de Portugal. Había caballeros de Arzúa, Sarria, Deza, Lugo, Incio, Camiña, Xinzo da Limia, Tui, Vigo, A Guarda, Nigrán, Tomiño, Carballiño y Vilanova da Cerveira, además de O Morrazo. Según el presidente de la Asociación de Cabaleiros de O Morrazo, Francisco Entenza (Chuco), el 90% de los participantes en esta ruta acuden de fuera.

En esta edición el número de mujeres amazonas casi igualó al de hombres y destacó la gran presencia de jóvenes, de hasta 6 años. El jinete de mayor edad: Manolito Marta, de Xinzo da Limia. La ruta salió del Freondoal de Liméns, a donde volvió, para disfrutar de un banquete con langostinos, carne, postre café y chupitos.

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