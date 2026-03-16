La ruta cabalar por la costa reunió a 260 jinetes de España y Portugal

Al final, se superaron las expectativas. Estaba previsto que en la XIII Xuntaza Cabalar pola Costa participaron 200 jinetes, cuando fueron 260 los que asistieron a esta fiesta del caballo que atrae a jinetes de toda la comunidad autónoma y también de Portugal. Había caballeros de Arzúa, Sarria, Deza, Lugo, Incio, Camiña, Xinzo da Limia, Tui, Vigo, A Guarda, Nigrán, Tomiño, Carballiño y Vilanova da Cerveira, además de O Morrazo. Según el presidente de la Asociación de Cabaleiros de O Morrazo, Francisco Entenza (Chuco), el 90% de los participantes en esta ruta acuden de fuera.

En esta edición el número de mujeres amazonas casi igualó al de hombres y destacó la gran presencia de jóvenes, de hasta 6 años. El jinete de mayor edad: Manolito Marta, de Xinzo da Limia. La ruta salió del Freondoal de Liméns, a donde volvió, para disfrutar de un banquete con langostinos, carne, postre café y chupitos.