Retiran 22 perros de caza a un vecino de Meira que los tenía enjaulados y escuálidos
En el operativo participaron Seprona y la Protectora do Morrazo
Algunos animales tienen sarna
El Servicio de Protección da Natureza de la Guardia Civil (Seprona), con la colaboración de la Protectora de Animais do Morrazo, llevaron a cabo un operativo para retirar 22 perros podencos de caza (16 hembras y 6 machos), a un vecino de Meira, en Moaña, que los tenía en muy malas condiciones, en jaulas o zulos con apartamentos, algunos encadenados, otros con sarna y escuálidos. El operativo se llevó a cabo el domingo a iniciaiva de la Protectora que recibió quejas de vecinos y se sospechaba que los perros dejaban de ladrar de repente por el uso de aspersores de agua, como así confirmó el Seprona, que pidió la colaboración de la Protectora para valorar la situación de los animales.
La presidenta de la Protectora Laura Soliño, asegura que lo que se encontraron allí fue un horror, con una madre con cachorros muertos en el frío cemento y con las mamas ensangrentadas de tanto rascarse por la cantidad de leche. El propietario de la vivienda no estaba en ese momento, pero sí un familiar, junto a una persona limpiando,que no ofreció ninguna resistencia para entrar en las instalaciones. Se supone que el propietario de los animales los tenía para caza y venta, señalan en la Protectora que acogió a los 22 animales, 13 con chip y 9 sin indentificación, en el refugio comarcal que tienen en Broullón: "Cuando se les dio de comer parecía la fila del hambre".
Laura Soliño señala que ya en una ocasión habían recogido una perra a este vecino pero estaba a nombre de un portugués que hizo la cesión a la protectora "pero nunca nos creimos que tenía este volumen de animales". Desde la Protectora piden al Seprona que intensifique los controles a los cazadores ya que los podencos es en Galicia la raza maltratada como los galgos en el sur.
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