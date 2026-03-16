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Los okupas de Moaña comparten en redes sociales vídeos en los que presuntamente consumen drogas en la casa en la que fueron detenidos

Salieron en libertad a primera hora de la tarde del lunes tras aceptar una condena de cuatro meses de cárcel

Escena de uno de los vídeos subidos a TikTok en la casa de Meira.

Escena de uno de los vídeos subidos a TikTok en la casa de Meira. / FdV

Fran G. Sas

Los okupas de Moaña que fueron detenidos el domingo tras colarse en una vivienda de A Moureira, en la parroquia de Meira, quedaron en libertad la tarde del lunes tras aceptar con la Fiscalía la condena de cuatro meses de cárcel por allanamiento de morada y la responsabilidad civil de los daños causados dentro de la casa, a la que habían accedido de madrugada forzando una ventana.

La pareja, que ya había causado graves daños en una vivienda de O Real que okuparon durante un mes y medio, compartió vídeos en la red social TikTok dentro de la propia casa en la que fueron detenidos, consumiendo, presuntamente, drogas.

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Dentro de la casa.

Dentro de la casa. / FdV

La casa en la que fueron detenidos.

La casa en la que fueron detenidos. / FdV

Vecinos que ya protestaron en varias ocasiones durante su okupación en O Real alertaban ayer del riesgo de que volviesen a acceder a una vivienda al quedar en libertad.

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