Los okupas de Moaña comparten en redes sociales vídeos en los que presuntamente consumen drogas en la casa en la que fueron detenidos

Los okupas de Moaña que fueron detenidos el domingo tras colarse en una vivienda de A Moureira, en la parroquia de Meira, quedaron en libertad la tarde del lunes tras aceptar con la Fiscalía la condena de cuatro meses de cárcel por allanamiento de morada y la responsabilidad civil de los daños causados dentro de la casa, a la que habían accedido de madrugada forzando una ventana.

La pareja, que ya había causado graves daños en una vivienda de O Real que okuparon durante un mes y medio, compartió vídeos en la red social TikTok dentro de la propia casa en la que fueron detenidos, consumiendo, presuntamente, drogas.

Dentro de la casa. / FdV

La casa en la que fueron detenidos. / FdV

Vecinos que ya protestaron en varias ocasiones durante su okupación en O Real alertaban ayer del riesgo de que volviesen a acceder a una vivienda al quedar en libertad.