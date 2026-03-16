La pareja okupa de Moaña, en libertad tras aceptar una condena de cuatro meses por allanamiento de morada

La pareja de okupas de Moaña que fueron detenidos el domingo tras intentar entrar en una casa de A Moureira pasó a disposición judicial a media mañana de este lunes. A primera hora de la tarde se conocía que ambos aceptaron la acusación que formuló el Ministerio Fiscal, por lo que se dictó una sentencia de conformidad por un delito de allanamiento de morada. Aceptaron una condena de cuatro meses de prisión y la responsabilidad civil por los daños causados en una ventana, una bañera y la ropa de cama y toallas que utilizaron en la vivienda a la que accedieron. Al ser una condena pequeña salieron a la calle con cargos.

Hay que recordar que la noche del jueves, tras un mes y medio okupando y dañando una vivienda vacía en la calle Méndez Núñez del barrio de O Real, aceptaron abandonar la casa a cambio de comida y una pequeña cantidad de dinero. El sábado intentaron entrar en otra casa de O Touzal y el domingo hicieron lo propio en una vivieda sí utilizada de A Moureira, cerca del cruce con la carretera general PO-551.

Según ha podido saber FARO, los okupas habrían entrado en la vivienda forzando la ventana y encontrándosela vacía en la madrugada del sábado para el domingo. Fueron los perros de un vecino los que al ladrar alertaron al vecindario, que dio aviso a los propietarios. Fue a primera hora de la tarde cuando la Guardia Civil detuvo a los okupas después de que incluso se viviesen momentos de tensión con los dueños de la casa.