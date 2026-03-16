O Rompeolas
Los martes siguen siendo muy negros para los profesores.
Hay lunes al sol y también martes negros para los profesores de la educación pública. Ahí vemos a uno de los grupos de este martes negro, en concreto en el IES Montecarrasco de Cangas, cuandosalen al exterior del centro con sus camisetas de Ensino en loita para dar visibilidad a sus muchas demandas contra los recortes en el sistema público, bajar ratios, recuperar horarios...respeto al trabajo docente.
Los menús de la ruta ecuestre
Lo mejor de ir de ruta a caballo no es tanto disfrutar de subirse a uno de esos estupendos ejemplares que se vieron ayer por la playa de Nerga, sino las opíparas comidas que se preparan, donde no falta de nada. Por eso es que el regreso a la tierra de cada uno se hace más difícil. Supimos el menú para los caballeros y amazonas, lo que no se hizo público fue los manjares a los que tuvieron derechos los caballos, después del trabajo.
La otra vía política
La ruta política es otra cosa. Ahora, en Cangas, estamos pendientes si se presenta Esquerda Unida o no. Hay quienes aseguran, a coro, de que no. Esa es la apuesta más segura.Si es así, el voto de la izquierda no estaría tan dividido. Pero lo que es todo un enigma es qué ocurrirá ahora con Alternativa dos Veciños, si continuará, si lo hará sin o con Victoria Portas, si Mariano Abalo volverá al ring político del que nunca se fue. Nos dicen que todo esto se estar dirimiendo ahora mismo ofreciendo puestos en esta candidatura incluso a personas de Vigo. Se nos hace difícil de creer, con lo dados que son aquí a las improvisaciones.
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