Una manada de hasta seis caballos llega hasta la autovía en Meira

El problema de la invasión de carreteras por los caballos de monte en Moaña ha vuelto a la Autovía do Morrazo, en el enlace de Meira, en donde conductores alertaron de la peligrosa presencia de una manada de al menos seis equinos, que comía en el talud junto a la vía. El incidente ocurrió a primera hora del sábado. Extraña que las manadas vuelvan a esta zona cuando hace años y para evitar el problema se habían colocado pasos canadienses. El mayor problema estaba hasta ahora en la carretera PO-313 que une Moaña y Marín.