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Inseguridad

Una manada de hasta seis caballos llega hasta la autovía en Meira

Los conductores alertaron de que los equinos comían en el talud

Algunos de los caballos en el talud de la Autovía en Meira. | SANTOS ÁLVAREZ

Algunos de los caballos en el talud de la Autovía en Meira. | SANTOS ÁLVAREZ

Cristina González

Moaña

El problema de la invasión de carreteras por los caballos de monte en Moaña ha vuelto a la Autovía do Morrazo, en el enlace de Meira, en donde conductores alertaron de la peligrosa presencia de una manada de al menos seis equinos, que comía en el talud junto a la vía. El incidente ocurrió a primera hora del sábado. Extraña que las manadas vuelvan a esta zona cuando hace años y para evitar el problema se habían colocado pasos canadienses. El mayor problema estaba hasta ahora en la carretera PO-313 que une Moaña y Marín.

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