Concello de Moaña
El gobierno presenta los presupuestos el lunes 23 a los vecinos
Suman 15 millones y contemplan el crédito para el edificio del auditorio y pisos protegidos
La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), ya tiene fecha para presentar los presupuestos del Concello para este año 2026 a los vecinos. Será el lunes 23 en un consello vecinal que van a convocar formalmente esta misma semana. En ese consello se darán las explicaciones pertinentes sobre el desglose de inversiones y la estabilidad financiera del Concello con la decisión de solicitar un préstamo de 7,3 millones para financiar la construcción del edificio en Sisalde que albergará el auditorio en sus plantas bajas, archivo municipal y diez viviendas de alquiler social. Para este año se incluye la primera anualidad de dicho crédito por importe de 306.991 euros. Las cuentas ascienden a 15 millones de euros y contemplan 2,8 de inversiones reales. Seis millones son para gastos de personal y 5,4 para gastos corrientes.
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