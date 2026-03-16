Detenida la pareja okupa tras entrar en una casa habitada

La pareja okupa de Moaña, que ya casi recuerda a la mítica norteamericana de atracadores Bonnie and Clyde, sigue cometiendo delitos en el municipio y ayer por la tarde fue detenida por la Guardia Civil después de que entrara en una vivienda de Moureira, en la parroquia de Meira, en una casa que está habitada. Ya no les valió intentar okupar una casa vacía como hicieron durante mes y medio en el barrio de O Real, sino que fueron a una en donde reside una mujer. La pareja, según las fuentes consultadas, fue detenida por allanamiento de morada y hoy se verá si presta declaración en el Juzgado de Cangas y qué pasa con su futuro, si sigue en la calle o acaba en prisión.

Casa que intentaron okupar el sábado en el barrio de Touzal. / Cedida

El sábado, al día siguiente de que abandonara la casa de O Real a cambio de comida y de 50 euros,la pareja intentó nuevamente okupar una vivienda en la zona de Touzal, por detrás de Reibón. Pero los vecinos, que están muy en alerta en Moaña, avisaron a la Policía Local y logró desalojarlos. Se les informó de que podían estar cometiendo un delito de usurpación de vivienda y abandonaron el lugar sin poner resistencia, tal y como confirman los agentes. Pero ayer nuevamente, a primera hora de la tarde, entraron en esta casa de Moureira, por lo que el miedo entre los vecinos ha crecido. La pareja vive un drama por culpa de la adicción a las drogas —él es de Moaña y ella de la zona de Castilla León con familia en Cangas— pero cada vez tienen menos apoyo tras su estancia en la vivienda que okuparon en O Real, en donde protagonizaban constantes altercados, cometían hurtos y dejaron la vivienda destrozada, llena de excrementos, con muebles y vajillas rotas, en una situación que la dueña calificó de «terrorífica».

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Su presencia había provocado mucho malestar en el barrio de O Real, incluso se llegó a convocar por redes una quedada para intentar echarlos de la casa, que finalmente abandonaron el pasado jueves, después de que varios vecinos y la dueña de la casa negociaran con ellos y aceptaran irse a cambio de comida y 50 euros. Los vecinos aseguran que se trata de una pareja que no quiere rehabilitarse y que ahora busca que le paguen la habitación en una pensión, pero sin querer ni tener ganas de trabajar.