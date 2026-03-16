El Clúster da Madeira organiza una visita al nuevo centro de salud

El nuevo Centro de Salud de Moaña en Sisalde se abrirá a los vecinos el próximo día 7 para una visita técnica, guiada por el Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia CMD a través de su iniciativa estratégica Inside Timber, para dar a conocer los edificios con fomento de la madera en su construcción, como ha hecho la Xunta con este de Moaña. La visita, con un aforo máximo de 20 personas será el martes, 7 de abril, a las 17:30 horas y requiere inscripción. Hay hasta el 1 de abril para anotarse.

Con este ciclo de visitas, el CMD pretende acercar al ecosistema profesional gallego las obras más relevantes, sus soluciones constructivas y los principales retos asociados al uso estructural de la madera. El edificio sanitario de Moaña, proyectado por Iglesias Veiga Arquitectos, es, según el Clúster, la obra en madera más grande de Galicia en este momento.

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La visita en Moaña será guiada por los propios autores de la obra, Juan Ramón Iglesias e Iván López, lo que permitirá a las personas participantes conocer de primera mano las decisiones proyectuales, estructurales y constructivas adoptadas durante el desarrollo del edificio. El objetivo «no es solo mostrar un caso de éxito, sino también generar una conversación técnica en torno a los desafíos reales que plantea la arquitectura contemporánea en madera». A lo largo de la jornada, las personas participantes podrán analizar los retos técnicos, normativos y constructivos y compartir impresiones.