El Clúster da Madeira anula la visita al nuevo centro de salud de Moaña
Estaba fijada para el 7 de abril
R.M.
La apertura prevista del nuevo centro de salude de Moaña para el próximo 7 de abril queda pospuesta y sin contar todavía con una fecha definida. Así lo explicó este lunes en un comunicado el Clúster da Madeia e o Deseño de Galicia (CMD) que estaba organizando esta visita técnica. Alega, la entidad, que la suspensión se produce "por motivos ajenos a nuestra voluntad" y promete intentar lograr una nueva fecha.
La visita en Moaña sería guiada por los propios autores de la obra, Juan Ramón Iglesias e Iván López, lo que debía permitir a las personas participantes conocer de primera mano las decisiones proyectuales, estructurales y constructivas adoptadas durante el desarrollo del edificio.
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