La Asociación "María Soliña" entrega sus 18 premios de canto y percusión

Éxito del 3º Concurso de Canto e Percusión que organizó ayer la Asociación Cultural María Soliña, durante todo el día en el Auditorio de Cangas, con más de 60 agrupaciones de toda Galicia, con 375 participantes. Se entregaron cinco premios, según edad, y un accésit al vestuario, que ganó Titiriteiras de la ACF Tarambainas, de Vigo. En la categoría A (6-10 años), con premios de 200, 150 y trofeo, vencieron Picarañas de Vai de Roda, Salgharitiñas de la AC Salgharitas y Ardora de Xacarandaina, respectivamente.

En la categoría B (10 a 13 años) y premios de 250, 150 y 100 euros, ganaron Moreniñas de Vai de Roda; Titiriteiras de Tarambainas y Caramuxos de O Fiadeiro. En categoría senior (adultos), con premios de 150, 100 y trofeo, vencieron Rexoubeiras, de Retrouso de Cela; Rexoubeiras de Xacarandaina y Arghadelos de Soalleira.

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El público llenó el auditorio para asistir al concurso. / Santos Álvarez

Por lo que respecta a la categoría C (13-17 años)con los premios de más cuantía conssitentes en 250, 150 y 100 euros, ganaron Mouchiñas de O Fiadeiro, Medianas 2 de Amado Lar y Laretas de Tarambainas y hubo accésit de vestuario para Laretas de Tarambainas. En la categoría D (más de 17 años) los premios de 500, 250 y 100 euros se los llevaron Barulleiras de Santiaghiños de Boi Morto; Gharabullos de Tarambainas y Meniñas de Tarambainas que se llevaron accésit al vestuario.