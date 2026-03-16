Araceli Gestido termina su gira africana

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, ya está de vuelta en la villa tras participar varios días en el II Encontro Internacional de Mulleres Electas «As Elixidas». La declaración de Praia, en Cabo Verde, finaliza con la frase: «Cando as mulleres participan plenamente na vida política, a democracia tórnase más forte, as comunidades tórnanse máis xustas e o desenvolvemento tórnase más sustentable». La lectura del acuerdo puso punto y seguido al debate sobre el papel de la mujer en el poder local, impulsado por el Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade y la Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos. «As Elixidas» se constituye como un espacio de diálogo, y aprendizaje mutuo, que permitió analizar las barreras para las mujeres en la política Local»