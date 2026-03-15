El SonRías Baixas Bueu se lleva tres premios en los Iberian Festival Awards

La gala de los Iberian Festival Awards 2026, celebrada en la noche del sábado en el Coliseu Micaelense de Ponta Delgada (Azores), ha confirmado la consolidación del SonRías Baixas en la élite de los certámenes musicales de toda la Península. El festival buenense, nominado en seis de las 27 categorías a concurso, se llevó los galardones de Mejor Alojamiento y Acogida, Contribución a la Sostenibilidad y, de manos de Javier Bragado, de Mejor Fotografía, en este último caso en España (hay un premio absoluto y otro nacional). A las tres distinciones se suma una cuarta para PlayPlan, promotora del SonRías Baixas, en la categoría de Mejor Festival Nuevo con el Bigsound de Pontevedra, que celebró su primera edición en este pasado 2025.

“No podría decir que es un sueño, porque esto ni siquiera lo habíamos soñado. Ya con tener nueve nominaciones (seis por el Sonrías y otras tres por PlayPlan) en e ámbito de España y Portugal, con el nivel que hay, era suficiente. Veníamos con las expectativas de celebrar las candidaturas, no de ganar alguna”, reconoce Jordi Lauren, codirector del festival buenense junto a Berta Domínguez, que lo acompañó en el acto en el archipiélago portugués. “Estamos supercontentos por un festival que lleva 23 ediciones, por el que sentimos un orgullo increíble por ser en el pueblo donde nos criamos, donde vivimos y donde seguiremos”, apunta.

Instantánea de Javier Bragado elegida como mejor foto en los Iberian Festival Awards. / Javier Bragado

El mérito de lo logrado es aún mayor para Lauren habida cuenta de que “los festivales han crecido exponencialmente, sobre todo desde la pandemia, y estar ahí a estas alturas es un increíble”. En este sentido, apunta que “si hiciésemos el SonRías Baixas en otro pueblo no tendría este éxito. Es un reto laboral, pero también un orgullo personal, que nos lleva a pelear cada día”. Clave en su opinión es “la acogida que Bueu nos da todos los años, la capacidad de sacarle una sonrisa a cada festivalero. A pesar de tensionar el pueblo, porque se hace un enorme esfuerzo con tantos visitantes, con molestias, el ambiente es increíble. Ahí reside la magia”. Y sentencia: “El mérito también es de Bueu”.

El Bigsound Pontevedra, Mejor Nuevo Festival

Con estas palabras el codirector del festival explica la especial ilusión que le hace ganar en la categoría de Best Hosting and Reception. La misma que hacerlo en el apartado de Sostenibilidad, un aspecto que asegura haber tratado «con especial cariño» desde los albores del certamen. «Un festival es la antítesis de la sostenibilidad. Hay viajes, un impacto ambiental, residuos, etcétera. Pero decidimos hace años que iba a ser un aspecto a trabajar», señala, antes de añadir que «estamos muy orgullosos porque era uno de los retos más difíciles, y lo hemos conseguido no solamente gestionando residuos y demás, sino con una parte educativa, una labor de concienciación a proveedores y artistas».

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El SonRías Baixas se quedó a las puertas de ganar en otras tres categorías, la de Mejor Promoción Turística (que recayó en el FMM Sines luso), la de Mejor Cobertura de Vídeo con Trece Amarilla (categoría en la que se impuso P. Nuts, del Brunch Electronik Lisboa), y la de Mejor Proveedor de Servicios con Idasfest (que se fue para 3cket, del Summer Opening portugués). Como PlayPlan, ganaron en la categoría de Mejor Festival Nuevo, en la que también competían con el Fumega Fest. Y optaban asimismo a la de Mejor Alojamiento y Acogida con el Bigsound Pontevedra, apartado en el que ganaron con el propio SonRías Baixas.