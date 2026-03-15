La Policía evita que la pareja de O Real okupe otra casa en Touzal

La pareja que estaba okupando una vivienda en el barrio moañés de O Real, que dejó el pasado jueves tras la presión vecinal por los altercados y hurtos que se sucedían en la zona y que finalmente abandonó a cambio de comida y de 50 euros que le entregó la propietaria, intentó volver a okupar otra casa en la tarde de ayer en el barrio de Touzal, por detrás del colegio de Reibón. La actuación de la Policía Local de Moaña fue esencial para que la pareja no llega a tomar posesión de esta nueva casa, en una situación que vuelve a poner en evidencia también el drama de esta pareja, con un problema de adicción y que, sin casa, se ve obligada a dormir en un portal como ya hizo en la noche que dejó la vivienda de O Real.

Los vecinos lógicamente defendían que la pareja se fuera del barrio de O Real porque protagoniza constantes altercados y de hecho dejó la casa de la calle Méndez Núñez totalmente destrozada, con excrementos, basura por todos lados y vajillas rotas. La propietaria ya ha colocado una alarma.

Fueron vecinos del barrio del Touzal los que alertaron al ver merodear a la pareja, que logró entrar a la casa por unas escaleras y saltando por una ventana abierta. La patrulla acudió a la zona y medió con ellos para que abandonaran la vivienda ya que no podían estar en ella. Dentro del plazo de 48 horas sí podían ser desalojados, después ya es más complicado y entra la vía judicial que tarda meses.

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A la pareja también le retiraron los dos perros que tenían. En este caso actuó la protectora do Morrazo que se llevó los dos animales para el refugio.