«Nós» pide que se proponga una sanción a la empresa del agua de Cangas

La Asociación de Vecinos de Nos presentó alegaciones al informe realizado por la concesionaria del agua respecto a proceso de contaminación del agua de la traída municipal en la zona de A Regueira, donde se vio afectado el depósito de Ourelo. En el escrito se señala que el pasado día 5 de febrero la alcaldesa contactó con la asociación para indicar que eran imprudentes , ya que estaban dando una falsa alarma, diciéndole a la ciudadanía que bebieran agua de los pozos. La asociación contestó que nunca dijeran eso, solo que no bebiesen agua de la traída. «Nos vuelven a reiterar en ese momento que el agua contaminada nunca llegará a los vecinos y que estábamos asustando a la gente. A lo que contestamos que los imprudentes eran ellos porque a finales del mes de diciembre de 2025 se notificó a la UTE el fuerte mal sabor del agua y no hizo nada, como no fuera ocultarlo».

La Asociación Nós señala que las analítica realizadas demostraron que, aunque en poca cantidad, el agua sí tenía hidrocarburos, que procedían de un taller de A Portela. El colectivo está convencido que en todo el procedimiento que se llevó a cabo podría se pudo producir una negligencia, con riesgo para la salud de la población, que en el caso de confirmarse podría considerarse un delito, que debería suponer la toma de medidas, para que no pueda volver a ocurrir.

Noticias relacionadas

La Asociación Nós solicita al Concello que convoque el Consello Sectorial de Medio Ambiente y que se elabore un protocolo de medio ambiente ante un proceso de contaminación de agua de consumo humano, pues los hechos enumerados supusieron un riego directo para la salud de la población y el medio ambiente y contravinieron la normativa sobre protección de recursos hídricos. También pide que en citado consello proponga una sanción a la concesionaria del agua, si hubo negligencia y que se tomen medidas para evitar otros focos de contaminación.