La nave de deportes náuticos y la avenida de Bueu se reformarán con el ahorro local

Con el Plan +Provincia pendiente de ejecución: Longán 2ª fase (250.000 euros), Rúa Noria (270.000 euros), Capela de San Lourenzo (150.000 euros) y reforma de la antigua escuela de A Retirosa, en Coiro (1.100.000 euros), el gobierno local de Cangas planifica la inversión de los remanentes de fondos propios, que no es otra cosa que el ahorro municipal. Ese dinero solo se puede utilizar con el consentimiento de la mayoría de la corporación, algo que el tripartito no tiene y que va a depender de los votos del PP y de AV. Y esto es así, porque la oposición impidió transferir competencias del pleno a la junta de gobierno local, como se acostumbra a realizar, por lo que la junta de gobierno tiene pocas competencias y esto supone que todo tenga que pasar por el pleno. Así que el gobierno local sabe dónde va a invertir el ahorro, pero desconoce si la oposición se lo va a permitir, aunque esto suponga favorecer a los vecinos. La lista es la siguiente: Lirio (270.00 euros), Ramal de Paraíso (350.000 euros), Avenida de Bueu (1.100.000 euros), Parque Calistenia (20.000 euros), Canalones en colegios (50.000 euros), Nave de deportes náuticos (100.000 euros), actuaciones en playas (60.000 euros). Faltan por enumerar las obras que el Concello consensúe con las asociaciones de Aldán y las de O Hío.

Antigua escuela de A Retirosa, en Cangas. | GONZALO NÚÑEZ

El tripartito aprovecha para ofrecer un balance de las obras realizadas y las que están en ejecución o en trámite, además de las ya mencionadas. Recuerda que se trata de un conjunto de actuaciones que responde al compromiso del ejecutivo local de modernizar el Concello, mejorar los servicios públicos y atender las necesidades de las parroquias y del núcleo urbano.

Infografía sobre el entorno del centro de salud. | FDV

Entre las mejoras urbanas e infraestructuras ejecutadas figura la Reurbanización y humanización de la calle Estrela (324.865,92 euros), el reasfaltado en Espiñeiro, Longán, Rodeira, Cunchido y Madalena, Pavimentado, saneamiento y abastecimiento de agua en la avenida de Espíritu Santo (700.000 euros), Mejora del Camino de Enxerto (70.000 euros), Saneamiento en Longán (70.000 euros), Mejoras en Menduiña: Camiño do Fondelo, Camiño dos Pedrouzos y cunea ene l camino de Temperán (68.671,26 euros), Camiño da Fonte, Fonte de Gandón y Camiño da Devesa en Gandón (75.000 euros), red de abastecimiento en el Camiño da Choupana (20.500 euros), Acondicionamiento de la calle Seixo Branco, en Liméns (23.000 euros).

En cuanto a mejora en redes y servicios, el Concello invirtió 29.000 euros en la red de abastecimiento de Chamiceira (O Hío), 33.000 euros en la mejora del depósito de Coiro, 27.000 en la renovación del colector de la Alameda de Aldán y 15.000 en al ampliación de la red de abastecimiento en A Rosada.

En lo que se refiere a espacios públicos, parques y equipamientos, el Concello invirtió 36.150 euros en la reparación del parque infantil de A Garita, 18.000 euros en el parque infantil y pista de skate en Rodeira, 25.000 en mejora de la gestión de residuos en la plaza de abastos, 7.000 euros en el a arreglo del muro del cementerio de Cangas, 15.000 euros en el lavadero de Nerga, 14.000 euros en la reparación del muelle de Aldán, 10.000 euros en la barandillas de la calle Fomento, 4.000 en la mejora del parque de San Pedro.

En el apartado de movilidad y humanización figuran los 1,200.000 euros de la peatonalización en las calles Eduardo Vincenti y Montero Ríos, 151.286,54 euros en la mejora de la iluminación exterior del estado municipal de atletismo; 54.033, 76 euros en un camión de baldeo, 23.226,36 euros en un vehículo de limpieza viaria y 7.682,87 las rejas para la fuente de María Soliña.

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Entorno del centro de salud , pendiente de contratación

En el apartado de actuaciones en ejecución en obras e inversiones estructurarles aparecen los 338.763 de la rehabilitación de viviendas municipales en Nazaret para alquiler social, 1,200.000 euros de aportación municipal al Plan Provincial Extraordinario, con la obra que aún está en fase de trámite, pendiente de contratar: humanización entorno al centro de salud y los 300.000 euros de las aceras entre Herbello y A Madalena.En actuaciones con ejecución prevista en 2026 figura la renovación de la rúa Fonte do Galo (240.000 euros), la mejora del camino de Barreira, calle Longán y camino Telleiros, en As Gruncheiras (250.000 euros) y actuación en A Choupana y avenida de Andalucía. En lo que respecta a equipamientos y edificios públicos con ejecución prevista en 2026 figuran los 125.000 euros de la rehabilitación de la antigua escuela de O Hío, los 300.000 euros de la mejora del campo del Alondras, los 240.000 en actuaciones deportivas en Kenyata y los 1,3 millones de euros en el entorno del centro de salud, pendiente del convenio con la Diputación de Pontevedra, que serán financiadas a través del Plan Extra de la Diputación. Así como otras inversiones en servicios municipales.