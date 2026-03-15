Intervención considera que los presupuestos incumplen la estabilidad

El gobierno local de Moaña tiene en marcha unos presupuestos para el Concello en 2026, de 15 millonbes de euros, que marcarán un antes y un después en el municipio porque incluyen la primera anualidad de 306.991 euros del crédito de 7,3 millones que el ejecutivo quiere pedir para construir el edificio del auditorio, archivo y 10 viviendas de alquier social en Sisalde. Los grupos de oposición ya han recibido toda la documentación y ya han sacado la lupa para fiscalizar unas cuentas con las que no están de acuerdo precisamente por lo que supone de endeudamiento ese crédito para las arcas municipales. Es un crédito a largo plazo, con disposición gradual durante 24 meses de las cantidades según las necesidades del Concello, con 60 vencimientos trimestrales, carencia de amortización de capital de dos años (8 vencimientos trimestrales pospagables) y amortización de capital a 13 años (52 vencimientos trimestrales). El pago de intereses y capital tienen prioridad absoluta sobre otros gastos.

Lo cierto es que Intervención informa de forma favorable a la documentación de los presupuestos, aunque advierte que incumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, es decir se incumple el objetivo de que las corporacones locales aprueben sus presupuestos en situación de equilibrio o de superavit y obligará a aprobar un plan de ajuste o económico-financiero para corregir ese desequilibrio que en el caso de Moaña podría ser de entorno a los 400.000 euros. Figuran 15.063.838 de gastos y 14.756.847 de gastos.

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En cuanto al crédito, confirma que supone el 55,19% del volumen de endeudamiento del Concello, que no supera el límite del 75% de los ingresos corrientes para concertar operaciones de préstamo.