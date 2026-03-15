Cultura
Ibuprofeno «construye» casa en Cangas
La compañía Ibuprofeno Teatro, integrada por el moañés Santiago Cortegoso y la ferrolana Marián Bañobre,representaron ayer en el Auditorio de Cangas su espectáculo «Bio construción», acompañados en el escenario por la violonchelista Macarena Montesinos.
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