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Ibuprofeno «construye» casa en Cangas

Ibuprofeno «construye» casa en Cangas | SANTOS ÁLVAREZ

Ibuprofeno «construye» casa en Cangas | SANTOS ÁLVAREZ

La compañía Ibuprofeno Teatro, integrada por el moañés Santiago Cortegoso y la ferrolana Marián Bañobre,representaron ayer en el Auditorio de Cangas su espectáculo «Bio construción», acompañados en el escenario por la violonchelista Macarena Montesinos.

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