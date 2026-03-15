Estreno de las rutas «Recoñecer Bueu 2026».

La primera ruta se puso en marcha ayer y estaba relacionada con las mujeres de la historia de Cangas. Asistieron unas treinta personas, entre las que estaban algunas de las mujeres protagonistas, como Miriam Ferradáns, Elena Estévez y Susi Otero Acuña o Miluca Quintela.

Ahora que llegamos y no pensamos

Ahora que llega Semana Santa, ahora que la primavera no acaba de entrar, que el alma no se entretiene y que el corazón dicta piedad; ahora que ya no nos vemos, que la oposición municipal nos entretiene y que el gobierno sabe jugar al azar, que las críticas son tan breves y las repuesta es un jamás, que hay insultos por bulerías, que Vox quiere arrancar, que Cangas no lo deja por pura necesidad. ¡Qué caramba!

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La transparencia política y la clandestinidad

La transparencia es fundamental en política, sobre todo ahora, que siembra la duda de la corrupción en cualquier rincón del sistema. Sin embargo, algunos se empeñan en jugar al juego de la clandestinidad por muchos años que hubieran pasado. Gusta ese alo de furtivismo político que se cuela en los huecos de la vieja política de Moaña, donde los políticos aún cantan a amores y desamores, a héroes y villanos, a muertos y matados. Pero no hay que exponer los poemas, hay que exponer las acciones, los documentos y dejar ver las entrañas de la razón política, que el algo que se pierde entre tanto clandestino.