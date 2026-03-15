Darbo aprueba un proyecto de ordenación de sus montes vecinales

La Asamblea de la Comunidad de Montes de Man Común de Darbo aprobó por unanimidad el proyecto de ordenación de sus 183 hectáreas. El proyecto tendría una vigencia de diez años, pero previamente deberá ser aprobada por la Consellería de Medio Rural, a donde será remitido en breve.

El monte vecinal de Darbo cuenta con zonas de alto valor paisajístico y productivo. El proyecto de ordenación es un instrumento que sintetiza la organización del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales (madereros y no madereros) de un monte basado en un descripción del monte en cuanto a aspecto ecológicos, leales, sociales, económicos y un inventario forestal que permite la toma de decisiones silvícolas y una estimación de rentas que hagan viable el proyecto.

En el documento se recoge las franjas de gestión de biomasa en un tema tan sensible como la prevención y control de los incendios forestales, aspecto importante a tener en cuenta en la parroquia, con una alta densidad de población y abundantes viviendas construidas que linda, muchas de ellas con suelo forestal.

El proyecto establece las zonas que tendrán aprovechamiento forestal (las que se sitúan más lejos de las viviendas), quedando las franjas de seguridad en zonas periurbanas como áreas libre de explotación forestal donde se creará un bosque natural, a partir de repoblaciones con frondosas autóctonas y respetando lo regenerado de forma natural.

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El proyecto recoge un inventario de recursos y servicios, con un inventario forestal que expresan el siguiente resultado: actualmente, contamos con 128 hectáreas de masas forestales: 40% pinos, 29%, eucalipto, 21%, frondosas y 4% masas mistas. Preocupar un 6% cubierto de acacias y mimosas que invaden el espacio.