Ocio
Cuba da salsa a Moaña
El Alto de la Plaza de Abastos de Moaña se convirtió en un espacio lleno de ritmo y de solidaridad con la Festa Cubana. La música y la cultura caribeña llenó el recinto
Organizada por la comunidad cultural Vibra en Clave, el Alto de la Plaza de Abastos de Moaña acogió ayer la segunda edición de la Festa Cubana que ya por la tarde se llenó de gente para disfrutar de los ritmos de la música caribeña y de su cultura. La previsión era que la fiesta, en la que colabora el Concello de Moaña, se prolongara hasta las tres de la madrugada.
El cartel incluía música cubana en directo, sesiones de Dj, talleres de baile y animaciones para las personas de todas las edades. Y para darle más culto al cuerpo había gastronomía del país, coctelería y diferentes propuestas para vivir una auténtica noche cubana. Para facilitar la llegada desde Vigo se fomentó el viaje en barco y para regresar había un autobús de madrugada a Vigo.
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
- Final feliz a cuatro días en altura
- Cangas instalará cámaras de control de tráfico urbano y supervisará la rotación de coches aparcados
- Abal prepara un giro radical en las Fiestas del Cristo de Cangas
- La Xunta tramita un nuevo camping rústico en Bueu: ocho cabañas en Cela
- BNG y PSOE abandonan al Alondras y encarecen el comedor escolar, denuncia el PP
- Pontevedra pide dos meses de veda en el pulpo y poner límites al resto de artes
- Costas permite al Concello intervenir en el paseo de Rodeira