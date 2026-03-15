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Cuba da salsa a Moaña

El Alto de la Plaza de Abastos de Moaña se convirtió en un espacio lleno de ritmo y de solidaridad con la Festa Cubana. La música y la cultura caribeña llenó el recinto

Momento de una actuación en directo en la Festa Cubana.

Momento de una actuación en directo en la Festa Cubana. / Santos Álvarez

Cristina González

Moaña

Organizada por la comunidad cultural Vibra en Clave, el Alto de la Plaza de Abastos de Moaña acogió ayer la segunda edición de la Festa Cubana que ya por la tarde se llenó de gente para disfrutar de los ritmos de la música caribeña y de su cultura. La previsión era que la fiesta, en la que colabora el Concello de Moaña, se prolongara hasta las tres de la madrugada.

El cartel incluía música cubana en directo, sesiones de Dj, talleres de baile y animaciones para las personas de todas las edades. Y para darle más culto al cuerpo había gastronomía del país, coctelería y diferentes propuestas para vivir una auténtica noche cubana. Para facilitar la llegada desde Vigo se fomentó el viaje en barco y para regresar había un autobús de madrugada a Vigo.

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