Infraestructuras
Costas confirma que se abrió expediente por el talud de A Borna
El edil señala que se identificaron a las personas que limpiaban
El concejal de Obras de Moaña, Daniel Costas, asegura respecto a la alarma que está provocando la situación del talud por donde discurre la Rúa da Granxa, junto a la PO-551 en A Borna, que las obras comenzaron con una limpieza y que en su momento se mandó a la Policía Local para identificar a quienes estaban trabajando y al propietario. Añade que existe un expediente abierto desde Urbanismo para inspección en ese vial y en el terreno que se está limpiando. Insiste en que ya se actuó hace varias semanas cuando estaban trabajando.
El vecino y exconcejal del PP, Javier Carro, hizo público el sábado que las obras, que duda que sea una simple limpieza de arbolado, dejaron en situación peligrosa de derrumbe la parte de arriba, por donde discurre la Rúa da Granxa, que conduce al campo de fútbol y es muy transitada, incluso circula el autobús que sube a San Lourenzo. Ya cayeron piedras y dice que hay postes de seguridad del vial que se mueven.
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