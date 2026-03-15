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Concentración por las urgencias en Moaña

Los vecinos de Moaña vuelven hoy ante la Casa do Mar (11:30 horas) para una nueva concentración con el fin de reclamar el regreso de las urgencias con la apertura del nuevo centro de salud de Sisalde. Mientras, desde el PP, su portavoz, insiste en que aunque no lo diga en los plenos, Sisalde abrirá con urgencias. La Xunta lo confirmará.

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