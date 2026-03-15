Comuneros aprueban criterios de reparto para obra social y permutas

La Comunidad de Montes de Meira convocó ayer a los socios a una asamblea en la que se sometieron a aprobación los habituales asuntos ordinarios de presupuestos, rendición de cuentas y actualización del censo de socios, pero también se aprobaron criterios de reparto de las ayudas para la obra social, cultural y deportiva que desarrolla la comunidad en la parroquia; e igualmente para establecer las permutas de terreno.

Tal y como señala el presidente de los comuneros, Manuel Currás, para el reparto de ayudas de la obra social se establecieron como criterios que la entidad que la solicite o vaya a ser la beneficiaria tenga domicilio en Meira; a nivel cultural y deportivo, que la actividad sea tradicional, defendiendo los valores de lo propio en Meira, como puede ser el remo o en el aspecto cultural el baile de Meiramar-Axóuxeres. El presidente indica que prevalecerá también el criterio de fomentar el deporte base para dar oportunidad a los jóvenes a la práctica del deporte.

En cuanto a las permutas de terreno en las zonas que limitan con los espacios urbanos, se estableció como criterio que sea un bien de valor y no especulativo. El presidente explica que no es lo mismo pedir un terreno para hacer una casa, que para una ampliación de la propiedad porque se quiere tener más jardín. Debe de primar una necesidad real del terreno, insiste el presidente que asegura que todos los asuntos se aprobaron por unanimidad, salvo en una permuta que se arrastraba de atrás y que se aprobó por mayoría.

En cuanto a la actualización del censo, sigue en 160 comuneros, con una baja y un alta.

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Respecto al litigio con el astillero Aister por 4.000 metros cuadrados de terreno que la Comunidad reclama como comunales dentro del recinto que ocupa la empresa, Manuel Currás asegura que la intención es interponer en esta próxima semana la demanda.