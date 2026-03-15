El Cluster da Madeira de Galicia organiza una visita al centro de salud de Moaña

El nuevo Centro de Salud de Moaña en Sisalde se abre a los vecinos el próximo día 7 para una visita técnica guiada por el Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia CMD a través de su iniciativa estratégica Inside Timber, concebida para transformar la visita técnica a edificios en madera en una experiencia inmersiva de aprendizaje, intercambio y diálogo sectorial. Será el martes, 7 de abril, a las 17:30 horas.

Con este arranque, el CMD inaugura un ciclo que nace con vocación de convertirse en un espacio de referencia para acercar al ecosistema profesional gallego las obras más relevantes, sus soluciones constructivas y los principales retos asociados al uso estructural de la madera. En esta ocasión, la sesión se centrará en el Centro de Salud de Moaña, promovido por la Xunta de Galicia y proyectado por Iglesias Veiga Arquitectos, siendo la obra en madera más grande de Galicia en este momento., señalan enel Centro da Madeira.

La visita será guiada por los propios autores de la obra, Juan Ramón Iglesias e Iván López, lo que permitirá a las personas participantes conocer de primera mano las decisiones proyectuales, estructurales y constructivas adoptadas durante el desarrollo del edificio. El objetivo no es solo mostrar un caso de éxito, sino también generar una conversación técnica en torno a los desafíos reales que plantea la arquitectura contemporánea en madera.

A lo largo de la jornada, las personas participantes podrán analizar los retos técnicos, normativos y constructivos, compartir impresiones y participar en el "Reto en Obra", una dinámica colaborativa pensada para activar el debate profesional y la generación de soluciones desde una perspectiva colectiva. El programa se completará con un debate abierto y un cierre orientado a recoger reflexiones y aportaciones al ecosistema de la madera.

Con IInside Timber el CMD refuerza su papel como agente de conexión entre empresas, profesionales, estudios de arquitectura, ingeniería y resto de actores de la cadena de valor, impulsando espacios donde la innovación, la transferencia de conocimiento y la cultura de la madera se viven desde dentro de la propia obra.

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Esta primera sesión contará con un aforo máximo de 20 personas y la fecha límite de inscripción será el 1 de abril de .