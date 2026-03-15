Chapela exige un compromiso para la mejora de accesos al campo de fútbol

El concejal no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, ha reclamado «un compromiso serio y firme» por parte de Félix Juncal para la ejecución de la mejora de los accesos al campo de fútbol, de cara a la celebración el próximo año del centenario de la fundación del Club Deportivo Bueu.

El edil echó mano de una letrilla carnavalesca de Vou nun Bou de hace 15 años que decía «Un campo de fútbol fixeron correndo/ porque había presa en inaugurar/ Con todo respecto e perdonando a mesa/ o campo é unha merda pinchada nun pau». Y cargó contra lo que considera «mentiras continuadas de Félix Juncal, que lleva engañando al club desde hace años con unos accesos que no llegan». En este sentido, recordó que «solo le queda un año de mandato y sigue sin cumplir sus compromisos», a la vez que calificó de «insostenible» el hecho de que «cuestiones básicas como un acceso digno a una de las principales infraestructuras de la villa siga pendiente después de más de 15 años». Un tiempo, señala, «de desplantes del alcalde de cara a los compromisos que adquirió». Y sentencia manifestando que «es evidente que Juncal perdió la palabra y solo vive de comprometerse sin cumplir».

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El próximo miércoles hay una reunión fijada por el club con el alcalde sobre este tema.