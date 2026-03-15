Cangas desaparece de la lista de senderos azules y ya no figura Donón

El municipio de Cangas ya dejó de ondear el verano pasado en sus playas las banderas azules, que concede como galardón de calidad la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). El gobierno, que lidera el BNG, renunció alegando problemas para financiar el servicio obligatorio de socorrismo y salvamento, pero también por creencia política. Ahora también desaparece Cangas de la lista de senderos azules en la que permanecía desde hace unos años con el roteiro de Donón. Eso sí, y a falta de una confirmación sobre los motivos por parte del concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias, que ayer no respondió a FARO, la senda sigue figurando como azul en la proyección turística de la web del Concello.

A finales del pasado mes de febrero, la Xunta de Galicia daba a conocer la concesión de las banderas para los senderos azules en la comunidad, y aseguraba que se batía un récord con un total de 72. Lidera de nuevo la clasificación nacional de este programa de la Adeac. Precisamente este pasado viernes, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, izaba las banderas de senderos azules en los municipios de Sanxenxo, Poio y Marín, que suman un total de 17 a los que hay que sumar en el área el sendero azul del río Verdugo en Ponte Caldelas y la vía verde por Caldas y Portas.

Galicia lidera los distintivos de senderos azules con el 37,1% de las 194 rutas galardonadas en todo el país, por delante de la región de Murcia (32), Comunidad Valenciana (31). La provincia de Pontevedra cuenta este año con 44 y es la provincia española con más reconocimientos. A Coruña tiene 15, Lugo, 7y Ourense, 6.

En la comarca de O Morrazo solo Bueu sigue apostando por las sendas azules y figura en el listado con las dos habituales: sendero de Cabo Udra y senda do litoral de Bueu. Habrá que esperar a las explicaciones que otorga el concejal de Medio Ambiente de Cangas para que el municipio ya no figure con este galardón.

El sendero de Donón tiene una longitud de casi 11 kilómetros, con una duración a pie de unas tres horas, y recorre la Costa da Vela ofreciendo visitar yacimientos arqueológicos, molinos, hórreos y faros; e incluso contemplar las Islas Cíes desde el punto de la tierra más cercano a ellas. Sube hasta el yacimiento castrexo de O Facho, que albergó un santuario y que sigue conservando la garita del que después fue puesto de vigilancia costera. La ruta pasa por hórreos, un molino y llega hasta el faro de Punta Subrido, pasa por la playa de Melide y por los faros de Punta Robaleira y de Cabo Home para seguir el recorrido de la Costa da Vela hasta la escultura metálica de la Caracola, de Lito Portela, que se ha convertido en todo un símbolo turístico de las Rías Baixas para contemplar las puestas del sol.

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Cangas no sólo promociona este sendero, ya que en la página del Concello figuran hasta siete senderos, pero sólo el de Donón era categoría «azul». El municipio cuenta con un sendero costero Cangas-Donón, otro circular en O Hío por la costa de Soavela, una ruta por Serra Madalena y el sendero denominado «Leather Stones» o Pedras de Coiro, que parte de la iglesia de San Cosme o iglesia de Coiro, con un recorrido de 11 kilómetros y cuatro horas de duración. Atraviesa las zonas más verdes y frondosas del municipio de Cangas, por el macizo forestal de Carballal, compartido entre Cangas, Bueu y Moaña, que representa el mejor exponente de bosque caducifolio en la península de Morrazo, como se indica en la información de la ruta. Gran parte de ello se debe al río Bouzós, que nace en Chan de Ermelo. La ruta permite hacer paradas de descanso en tres áreas de recreo: Espiñeiro, Os Lagos y Coviña, ver grandes piedras de formas caprichosas, cubiertas de musgo, y hacer historia como la mítica Pedrahedra o también conocida como «piedra de los Fuxidos», donde algunos vecinos se escondieron durante la Guerra Civil.