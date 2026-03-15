Bueu licita el contrato de suministro eléctrico por 596.000 euros en dos años

El Concello de Bueu ha sacado a licitación el contrato de suministro eléctrico para dar servicio a todas las infraestructuras de titularidad municipal, así como al alumbrado público. Lo hará por un importe estimado de 596.000 euros y una duración de dos años (uno con opción de ser prorrogado a un segundo), gestionándolo a través del Acuerdo Marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La medida permitirá, apuntan desde el gobierno local, «regularizar la situación de precariedad contractual en la que se venía prestando el servicio hasta la fecha». Y es que desde que caducó el anterior contrato en junio de 2022, el suministro se mantuvo a través de prórrogas con la misma empresa que lo estaba ofreciendo, pero sin acudir al mercado.

El precio base de salida, calculado en función de las estimaciones de consumo, se ha fijado en los 298.100 euros IVA incluido por año. La previsión es que el contrato se inicie el 1 de mayo próximo y finalice el 30 de abril de 2027, si bien se contempla una prórroga de un año, lo que extendería la inversión prevista a los 596.000 euros.

Más de la mitad para alumbrado público

La iluminación pública representa más de la mitad del gasto previsto anual, concretamente un total de 158.315 euros. Le siguen las instalaciones deportivas (incluyendo la piscina), con 50.926 euros, y los centros educativos con 27.144 euros. Completan la partida económica las instalaciones de ocupación y tiempo libre con 13.137 euros, las de cultura y bibliotecas con 12.969 euros, los mercados con 8.915 euros, el centro de salud con 8.766 euros y la administración general con 8.589 euros. Además, se incluyen 5.828 euros para los cementerios, 2.253 euros en playas y medio ambiente, 1.065 euros en asistencia social primaria y 188 euros en Aqualia.

El concello buenense ya intentó anteriormente licitar sin éxito el contrato eléctrico, una cuestión, que, señala el alcalde, Félix Juncal, «no ha sido posible retomar hasta ahora a pesar de que contábamos con el informe de una Ingeniería». Las condiciones del contrato actual, apunta, «son buenas» pero es preciso ajustarse a la normativa y proceder a una licitación que «nos protegerá mejor de la actual situación global y de las posibles fluctuaciones del mercado».

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Bueu recurrirá al Acuerdo Marco de la FEMP no solamente por las ventajosas condiciones económicas que ofrece, sino también por la simplificación de los procesos administrativos. Tal y como refleja la memoria justificativa, el concello «no cuenta con medios técnicos ni personales especializados suficientes para abordar con plena eficiencia» una licitación de este tipo, sometida a variables técnicas y económicas complejas. «Todos los documentos de pliegos, salvo la parte técnica [la que incluye las instalaciones afectadas y sus consumos] ya están elaborados», resalta el regidor.El Acuerdo Marco está firmado con las empresas Iberdrola Clientes, Gas Natural Comercializadora y Endesa Energía, que son la que han presentado sus propuestas económicas al concello buenense para que este escoja la mejor opción.