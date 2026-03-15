Los árboles con ventanas de Agustín Bastón en Portugal

Autor de la conocida «Biblioteca das madeiras do mundo», con restos de árboles que artistas y personas que sienten el arte los intervienen como libros, Agustín Bastón no deja de llevar sus creaciones de madera por el mundo. Este fin de semana lo hizo en Portugal, en Freixeiro de Soutelo, junto a Viana do Castelo, dentro del Festival Galaico Vale do Âncora, que ha convertido en una galería de arte al aire libre esta pequeña localidad en donde su antigua escuela se ha rehabilitado como «A fábrica da memoria».

La otra pieza «Além do Ceu-2» que fija la mirada en tres olivos. | / Fdv

Bastón acude con las dos originales piezas, tituladas «Além do Ceu-1» y «Além do Ceu-2», con dosrestos de eucalipto seco intervenidos con ventanas de madera que invitan fijar la mirada y dialogar con la naturaleza que ofrece la casca del río de la localdiad; y tres olivos centenarios en el horizonte.

Bastón (tercero derecha) en un momento del acto de inauguración. / Fdv

El cangués ha sido uno de los diez artistas seleccionados para esta exposición, bajo el lema de «Arte na terra», instalada en varios espacios de la aldea y que forma parte del programa del festival, que reúne arte, música y tradición. Junto a Bastón también expone la gallega, de A Guarda, Mónica Taboada; junto a otros artistas internacionales como Ana Cruzeiro, Cipriano Oquiniame, Fernada Amaro de Nascimento, Gonçalo Martíns, Henrique do Vale, João Régo , Nettie Burnet y Vasco Sá-Countinho.

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Trasladando una de las obras junto al río Àncora. / Fdv

La muestra, que acabó de instalarse ayer, se podrá ver hasta el día 5 de abril.