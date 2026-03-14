El vino moañés «Raigames», con otro Oro en Vinespaña

La primera cosecha de 2024-2025 logró el Gran Oro en la anterior edición del Concurso Nacional de Vinos Vinespaña y en la edición de este año, que se acaba de celebrar en Medina del Campo, en Valladolid, las Bodegas Costas de Exportación, de Moaña, han logrado refrendar otro premio, en esta ocasión una Medalla de Oro, con su vino albariño «Raigames», que es 100% de Moaña. Juan Pena, el gerente y administrador único de la bodega, muestra su satisfacción por este nuevo reconocimiento que supone todo un logro en el mundo del vino para una bodega familiar, que lleva en la actualidad la tercera generación del que fue su emprendedor, a principios de los años 70, José Costas Casás, y que está adherida a la Indicación Xeográfica Protexida IXP Ribeiras do Morrazo.

La bodega está situada en la avenida de Marín y las uvas nacen y maduran en el valle de San Martiño, en un viñedo de 1,5 hectáreas, 100% albariño, del ingeniero agrónomo Issac Rodríguez, con quien desarrollan este proyecto conjunto que, a la vista de los resultados, cosecha premios año tras año y la producción va en aumento. De las 7.333 botellas de la cosecha anterior, la de 2025-2026 ha llegado a las 10.000, señala Juan Pena, que ayer participó en un acto en el hotel Bienestar de Moaña, junto a sus hijas Uxía y Lara Pena, que llevan el departamento comercial; el enólogo Jorge Hervella y la bodeguera jefa, Verónica Moledo, mujer de Juan y madre de Uxía y Lara, lo que marca el carácter familiar de esta empresa que está situando a Moaña en el mapa de los vinos con premio.

Con claro carácter continuista, la segunda generación de la saga marcó una etapa de renovación y cambio en el sistema productivo con una fuerte inversión tanto en tecnología como en la creación de nuevas instalaciones, que ha seguido esta tercera generación aportando también internacionalización y nuevos modelos de negocio gracias a la creación de una destilería artesanal y la nueva bodega acogida a la IXP Ribeiras do Morrazo. La planta tiene capacidad para 300.000 litros de vino.

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Juan Costas, que es un apasionado de la gaita con la que empezó en Semente Nova con 8 años, asegura que el nombre de Raigames, como marca para este vino monovarietal albariño, tiene que ver con su significado de raíces y también esconde un homenaje a la formación de Henrique Otero, que fue profesor suyo de gaita y amplió la gaita como instrumento reglado en el Conservatorio.