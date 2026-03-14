«Estamos tranquilos entre comillas; esto no deja de ser una guerra»

Vistió la camiseta del Alondras durante media temporada antes de emprender la aventura árabe, fichando por el Fursan Hispania de Míchel Salgado. Hoy Robert Carril forma parte de la colonia española en un Dubai que ha pasado a estar en medio de una guerra que, tal y como asegura, no ha alterado en exceso la vida cotidiana.

Con tranquilidad, asumiendo el conflicto casi como parte de un día a día que no varía en exceso con respecto a hace unas semanas, más allá del sonido intermitente del móvil notificando las alertas por la llegada de misiles o drones desde Irán. Así está viviendo Robert Carril desde Dubai el conflicto entre el país de los ayatolás y Estados Unidos e Israel, una guerra que, eso sí, ha provocado la inestabilidad en la zona e incluso en partes de la vieja Europa. El que fuera futbolista del Alondras, ahora en las filas del Fursan Hispania, reconoce que «estamos tranquilos entre comillas, pero esto no deja de ser una guerra».

Mayor inquietud se vivió en los días posteriores al ataque del 28 de febrero que desencadenó todo. En esos primeros momentos Carril llegó a ver en el cielo cómo las defensas antiaéreas de Dubai derribaban misiles iranís. «Es algo tremendo. Ver el destello de luz de un misil dirigiéndose hacia otro e impactando justo encima de ti... Es algo que mete miedo», reconoce. Actualmente sus únicas vivencias con el estado de guerra son, afortunadamente, las que le llegan a través del móvil con el sistema de alertas implantado por el gobierno emiratí. «Ahora solo nos enteramos cuando nos mandan una alerta. Te recomiendan meterte en un sitio cerrado y esperar hasta que todo esté bien. No suele durar más que 10 o 15 minutos», relata. A él no le ha coincidido nunca en la calle, pero si eso sucediese «solo hay que entrar en el establecimiento más cercano y esperar». Y envía un mensaje de tranquilidad. «Este es un país muy seguro. No hay más que ver que han caído misiles en los países vecinos, pero aquí se ha interceptado todo».

La vida, pues, se sigue desarrollando con normalidad. «Nada ha parado. El primer día sí que tienes esa incertidumbre de si nos van a evacuar o no, pero ahora la verdad es que nadie habla mucho de lo que está sucediendo». El fútbol, la pasión que lo llevó a emprender esta aventura en Dubai, continúa. «Los primeros días coincidieron con un parón por el Ramadán pero al poco ya se jugó un partido de Copa. No paramos en ningún momento», señala. Sí lo hicieron, en cambio, en la academia del club, pero por tratarse de menores de edad.

El exalondrista, que vive con su compañero de equipo Álex Cid en la casa de Míchel Salgado, solo llegó a plantearse la repatriación en esos días iniciales del conflicto en los que reinaba la incertidumbre. «Con el paso del tiempo ya ves que todo es normal», dice. La Embajada Española contactó con él para conocer su situación y estar pendiente de cualquier incidencia. «Nos recomendaron enviarles un correo para comunicarles que éramos españoles y estábamos allí, y a los días nos contestaron para pedirnos datos por si fuese necesario actuar», señala.

«Un país muy seguro»

Quien más sufre, admite Robert Carril, es la familia. «Al principio estaban todos muy nerviosos, mi madre angustiadísima, y sigue con el runrún, pero yo les digo que estén tranquilos, que este es un país bastante seguro», afirma. Ese contacto telefónico diario mitiga la lejanía y permite también eliminar el excesivo alarmismo que, cree, se vive fuera del país. «Aquí estamos más tranquilos que en España. Llegó a decirse que habían atacado el Burj Khalifa, [el emblemático edificio más alto del mundo con 828 metros de altura], y yo viéndolo perfectamente», señala. «Es normal que al principio haya un poco de pánico, pero espero que también allí todo vaya más tranquilo», añade.

El exfutbolista del Alondras –disputó un total de 15 encuentros la pasada temporada, hasta que dejó el equipo en enero de 2025, hace poco más de un año– acaba contrato en mayo y medita su futuro. «Estoy contento. Tenemos un buen grupo, el equipo está bien, aunque a nivel de rendimiento necesito dar un poco más», afirma. Las diferencias de estilo son evidentes entre ambos países. «Aquí es otro tipo de fútbol, con jugadores muy fuertes, y por mis condiciones me cuesta un poco más», reconoce. «¿Volver a España? La verdad es que me gustaría regresar a Europa porque ese fútbol se amolda más a mí, pero tampoco descarto quedarme aquí y seguir creciendo. Es una buena experiencia en lo futbolístico y en lo personal», manifiesta.

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Eso sí, sea en Dubai o en España no se perderá la actualidad del Alondras. «Claro que lo sigo. Aún tengo contacto con algunos excompañeros. Es un club que me ayudó y al que seguiré siempre», sentencia.