Sale a la luz una modificación puntual en Piñeiro

La Consellería de Medio Ambiente somete a consulta pública por un plazo de 30 días la evaluación de estudio de impacto ambiental para la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento para la ampliación del núcleo rural de Piñeiro, en la parroquia de Darbo, en Cangas. Figura como promotor el Concello de Cangas, aunque el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG), manifestó ayer que se había tramitado como consecuencia de una petición vecinal, pero que en absoluto el gobierno local tenía una decisión tomada sobre esta cuestión; de hecho, que no estaba seguro si la propuesta llegaría a pleno, que lo mejor era esperar a que, primero, se pronuncie la Consellería de Medioambiente respecto a la evaluación de impacto ambiental.

Según se señala en el proyecto, la necesidad de la modificación puntual se justifica por una parte por la desadecuación del planeamiento vigente a la realidad actual, con la intención de constatar una realidad existente y adaptada a la Ley del Suelo de Galicia. «Esta nueva delimitación adapta a la legalidad las edificaciones existentes, así como su estructura parcelaria de hecho, presentando un estudio individualizado que analice su morfología, nivel e infraestructuras y dotaciones existentes uso del suelo, espacio público, tipología de las edificaciones, condiciones topográficas, estructura de la propiedad, entre todas. Los terrenos afectados abarcan una superficie de 219.735 metros cuadrados del núcleo rural de Piñeiro. La delimitación del ámbito de la modificación recoge terrenos clasificados en las vigentes Normas Subsidiarias de Cangas como suelo no urbanizable de Núcleo Rural, suelo no urbanizable de área de tolerancia alrededor, coincidentes con el núcleo de O Piñeiro e incorpora terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable Común.

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Los beneficios teóricos que conlleva una ampliación de núcleo en zona rural es el fomento de la vivienda asequible y la fijación de población, permite desarrollar bolsas de suelo que estaban inmovilizadas, facilitando un crecimiento proporcionado y adaptado a la realidad actual del mercado, superando las limitaciones de planteamientos antiguos. Una ampliación, con frecuencia conlleva la dotación o mejora de servicios básicos en le área ampliada (agua, luz saneamiento), ordenando el crecimiento disperso Refuerza la estructura de los barrios rurales y permite normativas más flexibles que se adaptan a la tipología rural, en lugar de imponer grandes bloques de vivienda. Esta modificación había permanecido oculta hasta ayer, que vio la luz en la web de la Consellería de Medio Ambiente.