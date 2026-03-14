La reparación del paseo de Pescadoira, a punto

La reparación del paseo de Pescadoira, en el centro de Bueu, está prácticamente finalizada. A lo largo de esta semana la empresa encargada de los trabajos procedió a reponer el pavimento de losetas en el tramo afectado, situado en las inmediaciones de la escultura de los caballitos de mar. Ayer la zona continuaba vallada, a la espera de poder reabrir de forma inminente.

El hundimiento del paseo se debió a la rotura de una canalización de agua que discurría por el lugar y que provocó el vaciado de los áridos del subsuelo. Antes de proceder a los trabajos de reparación se procedió a inspeccionar el muro sobre la playa, una revisión en la que no se apreció ninguna fisura o grieta.

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Una vez reparada la canalización se procedió a rellenar nuevamente el espacio dañado con cerca de 10 metros cúbicos de zahorra compactada. A continuación se procedió a hormigonar toda la superficie y a lo largo de esta semana se repuso el pavimento de losetas. Esta zona del paseo marítimo de Bueu permanecía vallada desde mediados del mes de enero, cuando el Concello comunicó los problemas a Portos de Galicia.