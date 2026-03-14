El PP: «El gobierno anunció el PERTE del agua tras quedar desistida la ayuda»

El Partido Popular de Cangas denuncia lo que denomina «una nueva estafa del gobierno municipal del BNG y sus socios», tras comprobar que el Concello figuraba entre las solicitudes destinadas de la tercera convocatoria del PERTE para la digitalización del ciclo de agua, en línea de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica que podía suponer casi un millón de euros para mejorar el abastecimiento y el saneamiento del municipio. El PP aporta documentación municipal, donde consta que la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, firmó el decreto 2025-0225 el día 5 de febrero de 2025, precisamente el último día del plazo para presentar la solicitud de subvención, por un importe de 1 millón de euros dentro de un proyecto valorado en más de 1,3 millones de euros. «Por eso, lo más grave es que el Concello de Cangas aparece finalmente entre las solicitudes desistidas, por lo que la ayuda no llegó a tramitarse con éxito».

Subraya el PP que, a pesar de eso, el gobierno local anunció meses después en los medios de comunicación que Cangas estaba optando a este PERTE para mejorar el ciclo de agua, vendiendo una iniciativa que en la práctica ya estaba perdida. El gobierno local hizo público que solicitaba la ayuda del PERTE del agua en diciembre de 2025. Para el PP, esto supone un ejemplo más de la política de propaganda del BNG: anunciar proyectos que no existen para tapar su incapacidad de gestión. «Lo cierto es que Cangas no se acogió a ninguna de las tres convocatorias impulsadas por Miteco desde 2022, dos en el mandato actual en la que se repartieron 550 millones de euros, y de las que son beneficiarios más de 100 concellos gallegos. Cangas vuelve a ser la excepción, para mal a nivel gallego. Un nuevo tren perdido por el BNG y sus socios. ¿A quién le echará la culpa esta vez? ¿A la oposición? ¿A la Xunta? Ya se agotaron toda las excusas», ironiza el Partido Popular.

El principal partido de la oposición municipal en Cangas asegura que esta situación es especialmente grave porque Cangas lleva años sufriendo un deterioro evidente en la red de abastecimiento y saneamiento, con vertidos constantes de aguas fecales al mar y problemas recurrentes en la red.

El PP señala que en los últimos años se registraron más de 200 incidencias y vertidos, sin que el gobierno municipal fuese capaz de ofrecer soluciones reales ni de impulsar inversiones estructurales para renovar unas infraestructuras completamente obsoletas.

El PP denuncia el «compadreo» del BNG con la empresa concesionaria del servicio, a la que no se le exige responsabilidades ni se le aplican las medidas que corresponderían ante los reiterados problemas en la red. Mientras, otros concellos aprovechan fondos europeos y estatales para modernizar sus sistemas de abastecimiento y depuración, Cangas pierde subvenciones millonarias por falta de trabajo y planificación.

Para el PP, este episodio confirma que el actual gobierno local «lleva años instalado en la propaganda, mientras la realidad del municipio es bien distinta: vertidos al mar, redes de saneamiento deterioradas y una total ausencia de planificación. «No solo no solucionan los problemas, sino que, además, venden proyectos inexistentes para intentar ocultar su incompetencia», manifiesta el grupo popular.

«Cangas no puede seguir soportando un gobierno que pierde oportunidades, oculta información y deja degradar servicios básicos, mientras mira para otro lado. Después de diez años de gobierno del BNG (el Bloque estuvo en el gobierno de Cangas desde 2015, pero fue en junio de 2023 cuando obtuvo por primera vez la alcaldía) el balance es claro: un saneamiento en ruinas, vertidos constantes y un concello incapaz de aprovechar ni siquiera las ayudas de otras administraciones».

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El proyecto que anunció el gobierno para solicitar la ayuda del PERTE, incluye la mejora de la eficiencia y digitalización del ciclo urbano del agua en Cangas. Los principales retos son dotar al Concello de los instrumentos de planificación estratégica para una mejor gestión de las infraestructuras y servicios de abastecimiento y saneamiento, mejorando así la gobernanza de este ente instrumental en relación con las administraciones consorciadas y los organismos de cuenca, gestionar de manera integrada los recursos hídricos para satisfacer las demandas de agua , favorecer el buen estado y la protección del dominio público hidráulico, favoreciendo el control y reducción de la contaminación y protegiendo la calidad del recurso a largo plazo., aumentar la resilencia del territorio al cambio climático, luchando contra los efectos de las sequías, mejora de la eficiencia de los servicios, reduciendo pérdidas de agua y alivios de los sistemas de saneamiento y avanzando en la producción de energía para autoconsumo, en línea con la nueva normativa europea sobre aguas residuales urbanas.