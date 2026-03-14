Pontevedra pide dos meses de veda en el pulpo y poner límites al resto de artes

Dos meses de veda para el pulpo y establecer límites a la pesca accidental del cefalópodo por parte de otras artes. Esta es a grandes rasgos la propuesta que defenderá la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra para el próximo plan de explotación del pulpo, que está en proceso de negociación con la Consellería do Mar. El acuerdo se adoptó ayer en una asamblea celebrada en Arcade y llega después de que los pósitos realizasen una serie de consultas previas entre su propio sector. El siguiente paso será una reunión en Santiago con el resto de federaciones provinciales y la consellería, que tras escuchar el planteamiento de cada una de ellas adoptará una decisión definitiva.

El cónclave de las cofradías de Pontevedra se prolongó durante gran parte de la tarde del viernes y los dos principales acuerdos se adoptaron por mayoría, sin que hubiese unanimidad. En lo que respecta a la veda, la postura que defiende la federación provincial se alinea con el borrador que maneja la Consellería do Mar: dos meses de veda, que comenzarían a partir del 1 de mayo y la nueva campaña se abriría el 1 de julio. Desde la Xunta ya avanzaron al sector que este año no se contempla la opción de un paro biológico, como ocurrió en 2025 debido a la crítica situación de la pesquería. La gran diferencia entre estas dos figuras de gestión es que el paro biológico es remunerado y la veda no. Así, en 2025 se fijó el cese de actividad más largo en años: un mes de paro (en abril) y dos de veda (mayo y junio). «O cambio con respecto ao pasado ano está sustentado nos informes técnicos relativos ao estado do recurso», apuntan en Mar.

La propuesta de Pontevedra incluye otro aspecto relevante y con el que de alguna manera se quiere regular una situación que resulta paradójica. La flota que se dedica a la pesquería del pulpo con las nasas cuenta con unos topes máximos de capturas: 35 kilos por tripulante enrolado y a bordo y otros 35 por barco durante los meses de julio y agosto, unos límites que a partir de septiembre se elevan hasta los 55 kilos. Sin embargo, estas restricciones no existen para las embarcaciones que faenan con otras artes, como enmalle, miños o trasmallos.

Regular un sinsentido

Sus especies objetivo son otras, pero el pulpo también puede verse atrapado por estos aparejos. Es la conocida como pesca «accidental», que está permitida. Lo curioso es que en este caso no hay fijado ningún tipo de límite o tope a esas capturas. Esto puede dar lugar a casuísticas que son un contrasentido. Por ejemplo, un barco de nasas con dos tripulantes a bordo durante el verano no puede superar los 105 kilos diarios de pulpo. Sin embargo, si por cualquier razón a una embarcación de los aparejos con la misma tripulación un día le entran en sus redes unas capturas que superen ese umbral no está obligada a devolver al mar ese excedente. «Da igual o que capturen, como se fosen 1.000 kilos», ponen como ejemplo desde la federación.

Por eso este viernes se pusieron encima de la mesa dos posibles alternativas para establecer límites: esa pesca accidental de pulpo no puede superar el 20% de las capturas globales de la jornada o bien los mismos topes que rigen para los naseiros. No hubo unanimidad y al final la mayoría se decantó por la segunda opción.

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En lo que sí hubo unanimidad fue a la hora de pedir a la Consellería do Mar que permita a los naseiros disponer de una «pequena cantidade» o quiñón para autoconsumo, sin que la tripulación se vea obligada a comprar en la lonja parte de sus propias capturas.