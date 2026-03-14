El Millo Corvo volverá a Meiro y se será en el entorno de la Casa da Aldea

El XXVI Encontro-Degustación do Millo Corvo vuelve a su casa, a la aldea de Meiro. No será en el recinto habitual de A Morada, pero sí muy cerca: en el entorno de la Casa da Aldea y el espacio aledaño, que es de titularidad municipal y no necesita ninguna autorización adicional. Así lo acordaron este viernes el Concello de Bueu y la Asociación Cultural Meiro tras una nueva reunión en la alcaldía. Un acuerdo que llega después de que el jueves la Asociación Veciñal A Morada manifestase que la cuota de 50 euros diarios para contribuir a sufragar los gastos del recinto es «irrenunciable».

La posibilidad de aprovechar los terrenos de la Casa da Aldea ya estuvo encima de la mesa el año pasado, pero finalmente se apostó por el centro urbano y la Praza Massó aprovechando la coincidencia con el vigésimo quinto aniversario de una cita que cuenta con la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia. En esta ocasión esa opción no estaba encima de la mesa. «O acordo é manter a festa en Meiro, como estaba previsto e como corresponde ao orixe da mesma», explican desde la Asociación Cultural Meiro, que a última hora del jueves mantuvo una asamblea, y el alcalde de Bueu, Félix Juncal.

Las dos partes subrayan que la edición de 2025 en la Praza Massó fue todo un éxito. No obstante, entienden que «a festa debe voltar á aldea, que é onde naceu» y recuerdan que el millo corvo es una seña de identidad de Meiro, además de su referente más conocido. La presidenta de la Asociación Cultural Meiro, Victoria Martínez, además de hablar de «morriña», explica que «tanto moitos veciños de Meiro como visitantes de fóra nos dixeron durante a festa do ano pasado que non debía saír da aldea e decidimos recoller ese guante».

Un formato diferente, "pero igual de exitoso"

La decisión de organizar el Encontro-Degustación do Millo Corvo en los terrenos de la Casa da Aldea y aledaños supone un reto porque el espacio y su distribución son diferentes a la explanada de A Morada. «Entendemos que é unha oportunidade para facer unha festa cun formato diferente, pero igual de exitoso», sostiene Félix Juncal.

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Desde la Asociación Cultural Meiro tienen muy avanzada la programación del XXVI Encontro do Millo Corvo, que está previsto para después de las fiestas de Semana Santa. El viernes 10 de abril será la «muíñada» en los molinos de agua de O Canudo y la cita gastronómica, con toda la programación cultural y etnográfica que la rodea será el sábado 11 y domingo 12 de abril.