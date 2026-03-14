El mar empieza aquí... aunque no lo veas

El Club de Ciencia del IES Johan Carballeira cambió este viernes su trabajo en el aula por una reunión en el salón de plenos del Concello de Bueu. Una reunión de trabajo, para exponer un proyecto al gobierno local y recabar su autorización para poder materializarlo. Los jóvenes quieren que Bueu se una a la campaña mundial de prevención ambiental «O mar empeza aquí» y con su cuidada y bien argumentada exposición de motivos consiguieron el respaldo municipal.

El objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre la cantidad de residuos que día a día arrojamos a las canalizaciones de pluviales que desembocan en el mar. Una llamada de atención a través de una acción muy sencilla pero efectiva: pintadas simbólicas al lado de los sumideros con el lema «O mar empeza aquí» junto a siluetas de algunos de los recursos pesqueros más habituales en la comarca, como el pulpo o la centolla.

Un total de doce jóvenes de 1º, 2º y 3º de ESO del instituto e integrantes del Club de Ciencia acudieron con tres de sus profesoras para exponer su iniciativa al alcalde, Félix Juncal, y a la teniente de alcalde, Isabel Quintás. Su intención plasmar estas pintadas en medio centenar de sumideros de Bueu repartidos por el paseo de Banda do Río, en las calles próximas al Concello y en el entorno del propio instituto.

Imagen de algunos de los residuos recogidos en la playa de Banda do Río dentro de la colaboración con el proyecto de ciencia ciudadana Marnoba. / IES Johan Carballeira

El origen de esta propuesta se remonta a una limpieza en la playa de Banda do Río en la que el alumnado del IES Johan Carballeira colaboró con el proyecto «Ciencia Ciudadana Marnoba». Una actividad que resultó reveladora. «Constatamos a repercusión que ten o lixo que tiramos ao chan cada día, case sen percatarnos, polas nosas rúas e calzadas», exponen. Unos residuos que en muchas ocasiones llegan al mar a través de las redes de sumideros de aguas pluviales, una situación desgraciadamente habitual en muchos municipios de la costa.

Con este precedente el Club de Ciencia del IES Johan Carballeira empezó a perfilar su participación en la campaña de sensibilización «O mar empeza aquí» y lo primero que realizó el estudiantado fue una clasificación de los residuos más frecuentes que se pueden encontrar en la playas del municipio. Una lista que incluye plásticos de un solo uso, toallitas y productos higiénicos, microplásticos, y especialmente colillas de tabaco. «Cálculase que en España tíranse ao chan 70 millóns de cabichas... nun só día! Unha barbaridade!», decía uno de los jóvenes.

Ejemplos de pintadas y placas de la campaña "El mar empieza aquí" en la ciudad de Gijón. / Fdv

Una iniciativa con tres objetivos, tal como exponen en el informe entregado a los responsables municipales. Visualizar un problema de contaminación que afecta a las playas y aguas pluviales de Bueu; sensibilizar a la población sobre las consecuencias reales de la contaminación y la importancia de la conciencia y protección ambiental del entorno natural y urbano; y finalmente contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, como la reducción de la contaminación marina, evitando que los residuos entre en la red de alcantarillado y con actividades relacionadas con la limpieza de espacios naturales. Unos objetivos que se resumen en una meta común: una villa más limpia y sostenible.

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La respuesta de Félix Juncal e Isabel Quintas fue inmediata. «Colaboración máxima» y «encantados con esta iniciativa e os valores que representa», aseguraron.