Una imagen azul y de mujer para la Mostra

Una imagen vale más que mil palabras. Y la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCFC), que este año cumple 43 de vida, arranca poniéndole cara a la edición de este 2026. Será una cara muy colorida y marinera, en donde el azul es el color predominante junto a una figura femenina que encuentra refugio en el escenario. Así será el cartel que anuncie este año el emblemático festival de teatro de Cangas, del que también ayer se adelantaron las fechas de su celebración, del 21 de junio al 5 de julio, en la misma época que suele celebrarse desde hace años.

Ayer, en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela se presentó el cartel de esta nueva Mostra, que es obra de la artista moañesa Yaiza Santomé, creadora junto conCcarlos Villar de ,la marca Afouta, una empresa de diseño inspirada en la cultura gallega.

Además de la propia autora, en la presentación estuvo la directora artísitica de la Mostra de Teatro, María Armesto, que recordó como, desde el comienzo de este festival de teatro, la organización encarga los carteles a artistas diferentes para ayudar, también, a dar a conocer el talento que existe en torno a las artes plásticas de Galicia.

Yaiza Santomé explicó en el acto que la mujer que figura en su creación «está saindo á superficie e semella que atopa refuxio no escenario», una metáfora del papel del teatro como símbolo de esperanza.

En el acto de presentación participó igualmente la concejala de Cultura de Cangas, Xiana Abal, que destacó el compromiso de la Mostra con la cultura así como la pridad y el hecho de que el festival sigue creciendo año tras año convirtiéndose en una cita en el inicio del verano gallego.

No faltaron tampoco el director del auditorio municipal de Cangas, Juanjo Pérez; Salvador del Río, miembro del equipo organizador de la Mostra; y Xoan Carlos Riobó, de Teatro Amador.

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La programación de esta nueva edición se dará a conocer en el mes de abril.