El gobierno investiga la propiedad del atrio de O Hío

El Concello de Cangas abrió un expediente de investigación para determinar la propiedad de la zona que rodea al atrio de Igrexario, en O Hío, donde está la iglesia y el famoso cruceiro. Miembros del gobierno de Cangas y vecinos de Igrexario se pusieron en contacto con el Obispado de Santiago de Compostela para determinar la propiedad, que se desconoce.

La Iglesia ya confirmó que la zona no era de su propiedad. Ahora hay que saber a quién pertenece, sobre todo porque el Concello de Cangas tiene la intención de invertir alrededor de 200.000 euros en un proyecto de reforma en la zona, que se financiaría con fondos propios del Concello, recurriendo a los remanentes del Concello, según manifestó la concejala de Obras, Sagrario Martínez.